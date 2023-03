Los hallazgos preliminares de la investigación del asesinato de dos jóvenes de 20 años que ocurrieron en la tarde del jueves en un residencial de Yauco apuntan a que el ataque iba dirigido a las dos personas que resultaron heridas y no a las víctimas fatales en la balacera, informó la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce a El Nuevo Día.

El teniente Nicolás Maldonado Cruz, director auxiliar de la División de Homicidios del CIC de Ponce explicó, vía telefónica, que Steven Adrián Machado Feliciano y José Omar Martínez Agostini no tenían expedientes criminales y que llegaron hasta la cancha del residencial Villas del Cafetal (conocido antiguamente como Yauco Housing) para compartir con amistades cuando ocurrió la balacera.

“En base de la investigación, en estos momentos, entendemos que las dos víctimas no eran el objetivo de los atacantes. Estos muchachos no tenían expedientes criminales, pero no así las dos personas que resultaron heridas en el tiroteo. La teoría que trabajamos, en estos momentos, es que el incidente ocurre por el control de puntos de drogas”, enfatizó Maldonado Cruz vía telefónica.

El oficial se refirió a Evelio Paneto Ortiz, de 31 años y residente en el residencial, quien resultó herido de bala durante el incidente. Paneto Ortiz, resaltó Maldonado Cruz, cumplió 30 meses bajo probatoria en el 2009 por un caso de sustancias controladas, y en el 2010 fue convicto por asesinato y violaciones a la Ley de Armas. El hombre cumplió una condena concurrente de cinco años de prisión por los cargos radicados en el 2010.

Mientras, la procuradora de Menores Jacqueline Pizarro radicó, el 9 de febrero del año en curso, faltas contra el menor de 17 años, quien también resultó herido y quien vive en el residencial, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Sin embargo, la jueza de turno no encontró causa, sostuvo Maldonado Cruz.

La Policía no ofreció el nombre del joven de 17 años por tratarse de un menor de edad.

“Basado en las piezas de evidencia recuperadas, como casquillos, entendemos que el ataque fue llevado a cabo por más de una persona. Estamos corroborando si el ataque se realizó desde un vehículo o si los atacantes estaban a pie. Las dos víctimas si eran residentes en Yauco, pero no vivían en el residencial. Lo que tenemos de la investigación es que las víctimas estaban en la cancha, compartiendo con un grupo de personas, cuando ocurrieron los hechos”, dijo Maldonado Cruz.

El director auxiliar de la División de Homicidios del CIC de Ponce dijo que Paneto Ortiz permanece recluido en un hospital de la zona, mientras que el menor de 17 años fue dado de alta ayer, jueves. “El Departamento de la Familia intervino en el asunto (con el menor de 17 años). Una vez se recuperen continuaremos con el proceso de entrevistas”, enfatizó el oficial.

Maldonado Cruz añadió que, por el momento, Paneto Ortiz y el menor de 17 años son parte de la investigación como perjudicados, y que, actualmente, no cuentan con sospechosos o personas de interés en conexión con el doble asesinato. “Continuamos con la investigación”, resaltó.

El informe preliminar sostiene que Machado Feliciano y Martínez Agostini murieron luego que uno o varios desconocidos escenificaron una balacera en la cancha bajo techo del residencial.