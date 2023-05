Una investigación de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes concluyó que el Negociado de la Policía ha fallado en el cumplimiento y aplicación del protocolo para el manejo de los casos internos de violencia doméstica, y que prácticamente ha reinado la “impunidad” contra los agentes del orden público señalados por esta conducta.

El informe detalla, entre sus principales hallazgos, que el 65% de los casos -ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 2 de noviembre de 2022- en los que la parte señalada fue un miembro de la Policía fueron consultados, pero no procedió la radicación de cargos, según datos brindados por el Departamento de Justicia. Ese porcentaje representa 242 casos no radicados de un total de 372.

De acuerdo con el reporte de 23 páginas, avalado de forma unánime por los integrantes de la comisión legislativa, en varias de estas querellas se puede observar que más de una se relaciona con un mismo agente.

“Institucionalmente, el fracaso es obvio: la Policía no cumple con los protocolos establecidos para el manejo de violencia doméstica en casos que involucran a agentes de su propio cuerpo y, cuando cumple con ellos, resultan ser totalmente inefectivos”, manifestó la representante Jocelyne Rodríguez, presidenta de la comisión.

A pesar de que los datos presentados por el Departamentos de Justicia apuntan a 372 casos, los números de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) señalan que -entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de octubre de 2022- se recibieron 422 querellas por violencia doméstica contra agentes de la Policía. “Es notable y alarmante la diferencia que existe entre las estadísticas”, lee el informe.

La teniente Aymee M. Alvarado, directora de la División de Violencia de Género de la Policía, rechazó, en declaraciones escritas, las conclusiones del informe cameral, y planteó que, por la complejidad del tema, “amerita un análisis más amplio”.

Explicó que, en los casos de violencia doméstica en la Uniformada, se activan dos procesos simultáneos: una pesquisa criminal por parte de la División de Violencia Doméstica en consulta con el Departamento de Justicia y una investigación administrativa de la Superintendencia de Responsabilidad Profesional del Negociado. Además, la gestión es examinada como parte de la Reforma de la Policía.

“La determinación de la radicación de cargos está a cargo de la fiscalía y es un juez quien concluye si hay o no causa para procesar al imputado, por lo que la Policía no tiene control alguno sobre la radicación de caso de índole criminal”, argumentó Alvarado.

“En el foro administrativo, se activa un proceso más riguroso aún que en el judicial y está fiscalizado por el gobierno federal. Cuando un caso no prospera no es porque la Policía no cumplió con los procesos, sino por la falta de evidencia, falta de testigos o elementos legales para proceder contra el empleado, tal como ocurre en la mayoría de los casos de violencia doméstica contra ciudadanos particulares”, abundó la teniente, al defender el manejo de estos casos en la Uniformada.

De las 422 querellas presentadas por la OPM, 99 responden al 2017, otras 87 al 2018 y 66 al 2019. Mientras, en 2020, la cifra se redujo a 54, en 2021 se elevó a 68 y en 2022, sumaron 48.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, había señalado, durante su comparecencia ante la comisión legislativa, que la Policía cuenta con las normas y procedimientos pertinentes para atender los incidentes de violencia doméstica, incluida la Orden General 600, que establece cómo se maneja este tipo de incidente cuando involucra agentes o empleados civiles del Negociado.

El total de policías que recibieron servicios de la División de Psicología y Trabajo Social, para el año 2021, fue de 1,150, y de 870 hasta el 31 de octubre de 2022, según datos recopilados hasta esa fecha. La cantidad de agentes referidos para hospitalización parcial o completa por condición emocional es menos de 0.003% del total del personal activo en el Negociado de la Policía que es de 12,443. De estos, 11,767 pertenecen al sistema de rango.

Del intercambio legislativo participó también la organización Kilómetro Cero a través de su presidenta Mari Mari Narváez, quien indicó que, en menos de cinco años, cuatro feminicidios íntimos fueron perpetrados por policías.

Kilómetro Cero sugiere la creación de un cuerpo de supervisión civil para atender querellas de violencia de género y el establecimiento de fiscalías especializadas en crímenes perpetrados por agentes de seguridad pública. Agregó el desarrollo de acciones concretas para que la recolección, procesamiento, producción y publicación de estadísticas de violencia de género dentro de la Policía sean confiables.

La Comisión sugirió, además, la creación de legislación -la cual se estará presentando esta semana- para que las querellas de violencia de género que involucren miembros de la Uniformada sean manejadas e investigadas por la OPM. “Tenemos un compromiso ineludible con erradicar la violencia de género, sobre todo dentro de nuestros cuerpos policiacos que son los responsables, en primera instancia, de atender e investigar estos casos”, subrayó Rodríguez.