De los seis confinados intoxicados, tres continúan recibiendo asistencia médica. No obstante, al presente, no se ha reportado ninguna fatalidad en la institución, confirmaron ambas agencias estatales.

“Ciertamente, hubo unos incidentes donde varios confinados resultaron contaminados, posiblemente, con alguna sustancia no permitida”, expresó el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera .

En entrevista con El Nuevo Día , el funcionario no descartó implementar, en las próximas horas, un cierre total (conocido comúnmente como “ lockdown ”) o no permitir visitas en lo que se investiga.

“En primer lugar, (estuvimos) verificando tres confinados que teníamos en el área médica”, añadió. “Están responsivos. Yo me personé al área médica y tuve contacto con cada uno de esos tres confinados”.

Cuestionado sobre si entienden que se trata de fentanilo, el titular respondió: “esa es la sospecha (fentanilo), pero, obviamente, eso requiere de otros análisis que no los hacemos nosotros en Corrección. Hay unas pruebas de campo, que las realiza la Policía, y posteriormente, el análisis químico que lo realiza el Instituto de Ciencias Forenses ”.

“Yo me personé a altas horas de la noche, de manera sorpresiva, a la institución porque, en efecto, se me solicitó autorización, la cual yo di, para que se hiciera el registro en los tres módulos. Tuvimos la situación en un módulo en particular y el registro fue en los tres módulos de la (institución) 728 (Sabana Hoyos)”, mencionó Quiñones Rivera.