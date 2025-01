“Se encontraron dos cuerpos con dos heridas de bala. Puedo teorizar, de la investigación al momento, que una de las personas dispara a la otra y luego se priva de la vida. En la investigación preliminar no hemos determinado quién fue el primero que disparó”, explicó Padín Fernández.

El hallazgo de los cuerpos se produjo a las 10:35 a.m. del lunes cuando agentes llegaron hasta la residencia en Carolina, luego que la mujer fuera reportada como desaparecida por una amiga que no había logrado comunicarse con ella desde el pasado sábado, indicó la Policía.

“Podría ser (un caso de feminicidio), no lo descartamos, lo que sucede es que no todas las escenas son iguales y este tipo de escena es un poquito compleja por la forma en como fueron hallados los cuerpos y todavía, a este punto, no se ha establecido quién disparó primero: si fue la dama o el masculino”, comentó Padín Fernández.