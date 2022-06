Un hombre residente de Caguas denunció a las autoridades un fraude al pagar por un paquete de vacaciones a Punta Cana en República Dominicana, informó la Policía.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el querellante conoció de una alegada oferta a través de la red social de Instagram. La supuesta compañía se presentaba como “Vision Travel”.

El anuncio era sobre “una oferta de viaje con hotel incluido hacia un hotel de Punta Cana en República Dominicana”. El querellante “hizo gestiones para comprar dicha oferta, por lo que realizó varias transacciones a través de la aplicación ATH Móvil, por las cantidades de $1,250 para el pago de lo acordado”.

“Al día de hoy, el perjudicado no ha recibido el paquete de viajes por el cual pago, ni la persona contacto responde las llamadas, resultando ser una estafa”, indicó el informe de la Policía.

Por otro lado, en Cayey se reportó otro caso de fraude por una persona que se hizo pasar como empleado de la compañía LUMA Energy.

La querellante informó que recibió una llamada de un hombre que dijo ser empleado de LUMA Energy y “le indicó que tenía una deuda pendiente con la compañía, y que necesitaba que le brindara su información personal y el número de cuenta de banco para realizar un trámite, a lo cual esta accedió”.

“Posteriormente, la perjudicada se percató de que le habían retirado la cantidad de $48 de su cuenta y $448 de la cuenta de su esposo”, agregó el informe policiaco.

En otro caso, una querella de timo fue reportada a las 8:00 de la noche de ayer, en la calle Alicante de la urbanización La Cima Ciudad Jardín en Caguas.

Según el querellante, el día 20 de marzo de 2022 entregó la cantidad de $878 para la fabricación de una puerta principal de su residencia a la compañía Alum Works Doors and Windows, y al día de hoy, no se ha entregado la puerta, ni se ha devuelto el dinero y la compañía no contesta llamadas.

Los casos fueron referidos a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas quienes continúan con la investigación del caso.