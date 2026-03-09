Investigan hallazgo del cuerpo de un hombre en Culebra
La División de Homicidios de la región de Fajardo está a cargo del caso
9 de marzo de 2026 - 3:02 PM
Las autoridades investigan las circunstancias que rodean el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre hoy, lunes, en Culebra.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:11 p.m., en la PR-250.
La versión inicial apuntaba a una persona fallecida supuestamente en un área rocosa.
De inmediato, no se precisó si cuentan o no con la identidad de la persona, o si se relaciona con alguien que está siendo buscado.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policíaca de Fajardo fue notificada y se disponía a trasladarse a la escena.
