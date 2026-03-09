Investigan hallazgo del cuerpo de un hombre en Culebra

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre hoy, lunes, en Culebra.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:11 p.m., en la PR-250.

La versión inicial apuntaba a una persona fallecida supuestamente en un área rocosa.

De inmediato, no se precisó si cuentan o no con la identidad de la persona, o si se relaciona con alguien que está siendo buscado.