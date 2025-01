Investigan incendio de negocios en Cabo Rojo por una supuesta turista

Incendian Luichy’s Seaside Hotel

“En el incidente no se reportaron personas heridas y/o afectadas y los daños no fueron estimados”, dice el informe.

Bar Marea se expresa en redes sociales

“Se llamó a la Policía Municipal de Cabo Rojo en dos ocasiones ya que la señora la llevaban al lugar donde se hospedaba y regresaba agresivamente y con insultos. La llevaron caminando a donde se estaba quedando muy cerca de Bar Marea. En la segunda ocasión que tuve que volverlos a llamar que regresaran les pedí que por favor se la llevaran del área porque nos estábamos sintiendo inseguros, a lo que ellos dijeron que no había sistema y no se la podían llevar porque no la iban a poder ingresar”, expuso.