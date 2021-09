Oficiales de alto rango de la Policía Municipal de San Juan fueron citados para una investigación administrativa luego que no hubiera una intervención con los involucrados en una trifulca que se desató en la noche del viernes en la Placita de Santurce.

Así lo confirmó el coronel José Juan García, comisionado de la Policía Municipal de la capital.

“Cité a los oficiales de rango, no a los policías, sino a los supervisores que estaban allí, porque no me llegó un informe basado en su versión”, sostuvo García.

“Como hay una controversia, hay versiones encontradas, los voy a referir a la División de Asuntos Internos, que es la oficina de investigaciones administrativas”, agregó. “Nos harán unas recomendaciones y basado en eso impondré, si es que se recomienda, el castigo que corresponda”.

Vídeos publicados en las redes sociales muestran intercambios de golpes de un hombre y una mujer con empleados de un negocio, además de la destrucción de objetos del local comercial a las afueras de la instalación, donde también se lanzaron sillas.

PUBLICIDAD

Eso está incontrolable. Al garete 🤦🏻‍♂️… vamos a tener que seguir recibiendo esta invasión de gente indeseable. ¿Qué clase de turismo es ese? De verdad que es un problema muy serio 😐. Eso fue anoche en la Placita de Santurce. Se imaginan que alguien hubiera sacado un arma de fuego🤦🏻‍♂️. #EvalúeUsted🤔 Posted by Luis Raúl Torres Cruz on Sunday, September 5, 2021

En las imágenes no se ve a algún oficial del orden público, pese a que a la Placita había 16 policías municipales asignados, según García.

Después de conocer lo sucedido a través de las redes sociales, García dijo que habló con un empleado que se identificó como administrador del negocio.

El oficial señaló que cerca de la hora del cierre, a eso de las 11:30 de la noche del viernes, según la versión del administrador, “esa pareja estaba en el área de ellos y, por alguna razón, un empleado de ellos se acerca a la joven y eso causa que el que andaba con la joven entendiera que era otra cosa, y ahí es cuando el que está con la joven agrede a uno de los empleados y ahí empieza la situación”.

“La situación desemboca en tirar mesas, agresiones. Uno de los del negocio dice que lo agredieron y se ve que están destruyendo propiedad allí”, agregó.

Según el comisionado de seguridad capitalino, “en ese intervalo de tiempo, me dice el administrador del negocio que pidió ayuda a unos policías municipales que estaban en el área y que estos no respondieron”.

“Si es cierto eso, no debe ser la conducta de un policía, para eso están allí, para proteger vida y propiedad y el reclamo de ciudadano”, abundó.

El funcionario explicó que “siempre hay policías” en la Placita de Santurce por el plan de seguridad establecido en el Municipio de San Juan.

Detalló que, en ese momento, se suponía que hubiera en el lugar de los hechos algunos de los 16 policías asignados al plan de seguridad de la Placita de Santurce.

PUBLICIDAD

“Por eso me sorprendo cuando veo los vídeos”, comentó García, quien destacó que “no veo en el informe de novedades que me mencionaran algo sobre ese incidente”.

“La información que se me suministró no es compatible con la ofrecida por parte de los oficiales que estaban allí”, añadió.

Sin embargo, el coronel no quiso detallar la versión ofrecida por los supervisores porque son asuntos que serán evaluados durante la investigación y debido que le corresponderá a él imponer alguna sanción, si es lo que se recomienda por la División de Asuntos Internos.

“Verificaré que vaya de acuerdo con lo establecido con los reglamentos y la política pública. Habrá consecuencias, basado en las recomendaciones que haga la oficina, si encuentran que hubo negligencia o falla en el cumplimiento del deber”, afirmó.