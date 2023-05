La teniente coronel Margarita George, comandante del área policiaca de Bayamón, confirmó que el Negociado de la Policía de Puerto Rico investiga si se siguió el protocolo estipulado cuando Jesmarie Rivera Santiago acudió, en la noche del lunes, a buscar ayuda en un cuartel en Cataño, tan solo horas antes de que fuera asesinada por su expareja y agresor reincidente.

“Cuando suceden estas situaciones, claro que se investigan internamente. Igualmente, ya tengo conocimiento que comenzó una investigación por la Procuraduría de la Mujer”, dijo la oficial, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

No obstante, la teniente coronel no pudo precisar cuándo se tendría el resultado de la misma.

De acuerdo con George, Rivera Santiago, de 28 años, llegó, en la noche del lunes, al cuartel de la Policía estatal en Cataño, donde indicó que le pareció haber visto, frente a su lugar de trabajo, el carro que su expareja -contra quien pesaba una orden de protección- usaba en Oklahoma, donde residía el hombre.

PUBLICIDAD

Dado a que, según la oficial, la mujer no fue categórica en su denuncia y negó haber recibido algún tipo de comunicación por parte del hombre, la Unidad de Violencia Doméstica, contactada por el agente que la atendió en el cuartel, determinó en ese momento que no había una violación a la orden de protección, que tenía una vigencia de marzo de 2022 a marzo de 2024, y que debían seguir investigando.

Ante esto, supuestamente, el agente le indicó que debían consultar el caso con un fiscal para formalizar una denuncia. Sin embargo, Jesmarie se negó, pues parecía estar frustrada con los procesos judiciales.

“Le dijo (al agente) que ella no iba a someterse al proceso, porque ya en otras ocasiones ella había pasado por el proceso. Como no tenía evidencia, no pasaba nada; y (dijo) que eso era lo mismo que iba a pasar en esta ocasión y no se iba a someter al proceso”, relató George.

Según la teniente, Rivera Santiago “no tenía la orden de protección consigo, eso también los compañeros me lo informaron”. Asimismo, afirmó que ”inclusive se le solicitó el nombre del caballero (Jorge Rosado Colón) y ella no lo aportó”, por lo que, dijo, no tenían una identificación de con quién intervenir.

“Tuvimos una participante que muy lamentablemente no fue cooperadora en el proceso”, sostuvo.

Sin embargo, este medio cuestionó por qué no se corroboró el nombre del agresor, que debía estar en el registro de órdenes de protección de la Policía. Ante ello, George indicó que esa información no estaba en su área policiaca, y que solo se podía acceder a través del Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), que ubica en el Cuartel General de la Uniformada.

PUBLICIDAD

La procuradora interina de las mujeres, Madeline Bermúdez, aseguró el miércoles, en entrevista con este medio, que ya se realizó una petición de información, que debe incluir la bitácora de la mencionada intervención.

“Lo que se debía haber hecho era inmediatamente localizar a esta persona contra quien había una orden de protección y ponerlo bajo custodia en lo que este caso se presentaba a las autoridades y se realizaban las debidas denuncias”, señaló la licenciada Bermúdez.

Rivera Santiago falleció de un disparo en la cabeza en la mañana del martes, en un colmado en el barrio Palmas, del mencionado municipio, mientras buscaba auxilio. La teniente George ha dicho que la Policía tardó unos 15 minutos en llegar al lugar de los hechos tras un reporte inicial de amenaza con arma de fuego.

Otros recursos de ayuda

Este medio preguntó a la oficial respecto a si, aparte de la vía judicial, se le ofreció a Rivera Santiago algún servicio o herramienta, como un albergue de emergencia o escoltarla a su vivienda, como medida cautelar.

“Ella no quiso, ella no quiso recibir ningún servicio”, aseguró George sobre la posibilidad de ser escoltada a su casa o a una reunión con fiscalía.

Mientras, aceptó que desconocía si se le llegaron a ofrecer servicios de albergue. Y añadió: “Debo entender que ya ella tenía conocimiento (de los servicios disponibles), porque cuando se le expide a una persona una orden de protección, pues se le da una orientación”.

Incluso, explicó que en casos en que la víctima de violencia machista no quiera acceder a participar del proceso en la vía judicial, al menos, se le ofrece alternativas de albergue. Pero tampoco pudo precisar si se ofreció este tipo de alternativa.

PUBLICIDAD

La Policía tampoco estuvo a tiempo cuando recibieron una alerta de amenaza de arma de fuego, pues al llegar, ya la mujer había sido impactada con un disparo mortal, que le realizó su expareja y agresor reincidente.

“Me rompe el corazón porque hizo las cosas que uno le dice a la gente que haga. Busca tu orden de protección, o sea, ella se movió, hizo todo”, expresó, por su parte, la directora ejecutiva de la coalición Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro.