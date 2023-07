La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, declaró hoy, viernes, ha lugar, la moción radicada por la defensa de Mayra Enid Nevárez Torres para suprimir la prueba de alcohol en la sangre que se le realizó a la imputada de atropellar a Justin Santos Delanda, hermano del artista urbano Arcángel, en hechos que ocurrieron el 21 de noviembre de 2021 en el puente Teodoro Moscoso.

En su resolución de 19 páginas, Durán Guzmán argumentó que someter a una persona a una prueba de sangre para detectar la presencia de sustancias controladas constituye un registro que activa las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución y, por ende, la exigencia de una orden judicial o, ante la falta de tal documento, que exista razonabilidad. “Por lo tanto, no existe duda de que la muestra de sangre que se le tomó a Nevárez Torres constituyó un registro”, escribió Durán Guzmán.

Acto seguido, Durán Guzmán resaltó que no existe duda de que no había una orden judicial para llevar a cabo el registro, “por lo que se presume inválido”.

“De la evidencia que desfiló en la vista de supresión no surge que el registro que se llevó a cabo haya sido razonable. En primer lugar, de la prueba que se presentó no surge que la intervención con Nevárez Tores estuviera justificada”, al tiempo que resaltó que la intervención del Estado con Nevárez Torres, mediante un agente de la Policía, no estuvo justificada.

Nevárez Torres, de 46 años, enfrenta cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

Según la investigación, el 21 de noviembre del 2021, Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en el puente Teodoro Moscoso en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos. Por el incidente, murió Justin Santos y el pasajero Keven Monserrate Gandía sufrió grave daño corporal.

De inmediato, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles confirmó a El Nuevo Día que solicitarán una reconsideración ante Durán Guzmán y, de no prosperar, acudirán al Tribunal de Apelaciones.