La Fiscalía de Caguas confirmó que no es la primera vez que una menor de edad se ahoga en la residencia de una pareja de septuagenarios que, el martes, perdió a su nieta de tres años, puesto que un incidente similar fue reportado el 13 de abril de 2012 en ese hogar en la urbanización Santa Bárbara, en Gurabo.

Según la investigación que la Uniformada condujo en ese entonces, el abuelo de la menor se habría quedado dormido cuando ocurrió la tragedia. En esa ocasión, se reportó un incidente en el que una niña de tres años, nieta de los septuagenarios, falleció tras caer en la piscina de esa misma residencia.

“En estos momentos se está investigando la muerte por ahogamiento de esta niña y obviamente ese evento remoto está siendo tomado en consideración por la Policía y la Fiscalía (...) Eso no quiere decir que se vaya a tomar ‘x’ o ‘y’ decisión. Nosotros tenemos que investigar todo en este tipo de caso y en cualquier otro, pero más cuando se trata en casos de niños y de infantes”, expresó en entrevista con este medio la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de las Unidades Especializadas de Maltrato de Menores del Departamento de Justicia.

“Estas investigaciones tienen que ser muy meticulosas para poder realmente hacer una determinación legal sin ser injustos para nadie; o sea, que no queden impunes si es que hay elementos de naturaleza criminal. Pero, si no los hay, que se pueda tomar una determinación correcta”, señaló.

Como parte de la pesquisa, la licenciada indicó que la Policía y la Fiscalía se encuentran en el proceso de entrevistar a las personas presentes en la escena.

Pese a que aún no se ha determinado la causa de muerte de la menor, Hernández Gutiérrez recalcó que la causa de muerte de una persona no indica si incidieron elementos de naturaleza criminal o no. “Es muy posible que la causa de muerte sea muerte por ahogamiento, pero eso no me va a decir si fue criminal o no criminal. Eso se determina en la totalidad de las circunstancias”, precisó.

A preguntas de este medio sobre si existen denuncias anteriores contra la pareja, la fiscal respondió que “si hubo un historial, (la Policía) lo va a tener y se evaluará si es pertinente o no. Todo lo que surja se va a analizar y se va a ponderar”.

De igual forma, Hernández Gutiérrez compartió que no puede anticipar, en estos momentos, si existe la posibilidad de que se formulen cargos al tratarse de una investigación en curso.

Lo que sucedió esta semana

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que agentes fueron alertados a las 11:30 a.m. del martes, mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre una infante ahogada. Cuando llegaron al lugar, la menor fue sacada del agua inconsciente y con dificultad para respirar.

Posteriormente, fue transportada en ambulancia al hospital Neomed Center de Gurabo, donde el médico de turno certificó su muerte.

El caso es investigado por la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la Fiscalía de ese municipio.