El Departamento de Justicia comenzó una pesquisa administrativa para corroborar las denuncias de una fiscal que alegó haber recibido instrucciones para detener la investigación por el asesinato del trapero Kevin Fret en el 2021, cuando la titular de la agencia era Wanda Vázquez Garced.

El actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció hoy que ordenó el análisis de información relacionada a lo que aconteció en aquel entonces con el caso, que no ha sido esclarecido.

“A raíz de las alegaciones de la fiscal sobre una paralización del proceso en el pasado, encomendé una indagación interna para recopilar y analizar los informes y documentos relacionados con el caso con el fin de poner en contexto las decisiones tomadas anteriormente”, sostuvo Emanuelli Hernández mediante declaraciones escritas.

Las denuncias fueron vertidas por la fiscal Betzaida Quiñones, en el programa Lo Sé Todo de WAPA TV.

La fiscal señaló que “cuando estaba en el alta del caso”, trabajando con una lista de “más de 50 personas que tenía que entrevistar, recibí instrucciones de la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, bajo el mandato de Wanda Vázquez, que era secretaria de Justicia, que se me detuviera toda la investigación”.

“Ella (Castellón) me dio instrucciones de que toda la investigación y todas las personas que tenía previamente citadas, inclusive para la semana después que ella da el mandato de que se paralizara, me paralizó todas las investigaciones que tenía corriendo”, sostuvo Quiñones.

“Se me paralizaron hábeas corpus para entrevistar personas que estaban detenidas en diferentes cárceles del país, que podían aportar a la investigación. Se paralizó todo”, agregó.

Asimismo, aseguró que pidió explicaciones, pero no las recibió, sino que “solamente me dijeron que todo se tenía que tramitar a través de la Oficina de la Jefa de Fiscales, lo cual me extrañó porque este es como cualquier otro caso en Puerto Rico”.

“Yo había delimitado con el agente investigador un tracto de las personas que se iban a entrevistar y ella (Castellón) lo paralizó completo. Y cada vez que pedía autorización en la Oficina de la Jefa de Fiscales, se me denegaba”, continuó. “Y yo no puedo decir que fue Olga Castellón solamente. Tengo que decir que fue Wanda Vázquez, porque era la que estaba dirigiendo la Secretaría de Justicia en esos momentos”.

Durante una conferencia de prensa hoy, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que Emanuelli Hernández “va a indagar para determinar si hubo algún tipo de irregularidad y si la hubo, corregirla, porque el Departamento todavía tiene jurisdicción y (puede) ampliar el rumbo de la pesquisa”.

En su comunicado, Emanuelli Hernández señaló que hasta el momento no han encontrado alguna irregularidad. Manifestó que “de los documentos examinados hasta el momento no surge ningún desvío de las facultades que le confiere la ley a la Oficina de la Jefa de los Fiscales durante la pasada administración”.

“No obstante, no debe haber la menor duda de que de surgir evidencia de alguna intervención o actuación indebida, será investigada, sin distinción de persona”, apuntó. “No vamos a poner en riesgo la integridad del Departamento de Justicia y sus funcionarios por nada ni por nadie”.

Asimismo, Emanuelli Hernández aseguró que la investigación para esclarecer el asesinato de Fret “continúa su curso” y que “cuenta con todo el aval de este servidor, de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, y todo el Departamento de Justicia”.

“Nos aseguraremos de que se atienda con agilidad por parte de la fiscal a cargo, Betzaida Quiñones Rodríguez, quien custodia el expediente desde el inicio del proceso, así como los demás funcionarios que participan de la investigación. La prioridad del Ministerio Público es hacerle justicia a la víctima y a sus familiares”, afirmó.

Coincidiendo con lo expresado por Quiñones Rodríguez en relación a la paralización de la investigación, El Nuevo Día reportó el 1 de abril de 2021 que la fiscal había ordenado una ronda de citaciones para entrevistar a varias personas, en calidad de testigos.

Esas entrevistas fueron ordenadas luego de que la hermana de Kevin, Doryann Fret, mostró un mensaje de texto que el veterano reguetonero Don Omar le envió. En el mensaje, supuestamente, Don Omar escribió que “hay evidencia de que la secretaria de Justicia hizo movimientos a favor de quien tú y yo sabemos (una aparente alusión al cantante Ozuna) para cerrar el caso”.

Aunque el alegado texto de Don Omar no mencionó el nombre del titular de Justicia al momento de ocurrir el crimen, según lo que leyó Doryann en el vídeo, la exgobernadora Vázquez Garced era la secretaria de la agencia al 10 de enero de 2019, fecha en que Kevin Fret fue asesinado.

Anteriormente, la madre de Kevin Fret, Hilda Rodríguez, acusó al artista urbano Ozuna (Juan Carlos Ozuna Rosado) y a su manejador, Vicente Saavedra, de estar vinculados al asesinato del artista urbano.

Previamente, Ozuna había radicado una querella contra Fret por una alegada extorsión en relación a un vídeo de índole sexual.

Sin embargo, para abril de 2021, la entonces jefa de fiscales, Melissa Vázquez Sandoval, aseguró a El Nuevo Día que la fiscal Quiñones seguía investigando el caso.

Por su parte, el entonces jefe del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan, Luis Díaz, como la sargento Omayra Arnaldi, aseguraron que trabajaban para esclarecer el asesinato de Christian Joshua Castro González, registrado el 21 de julio de 2019, pues guarda relación con la muerte de Kevin Fret.

Del mismo modo, Vázquez Sandoval indicó que “Castro González había sido considerado un potencial testigo o como una persona de interés”. No obstante, la funcionaria añadió que, hasta el momento, la muerte de Castro González no ha sido atada al asesinato de Fret.

Los hechos

Agentes del precinto de Barrio Obrero se toparon, el 10 de enero de 2019, con el cuerpo de una persona tendida en el pavimento y atrapada bajo una scooter cerca de las 5:30 a.m. Los oficiales también avistaron a una persona que observaba a la persona caída, pero al percatarse de la presencia de la Policía, huyó en una motora.

Los oficiales, que en principio pensaron que se trataba de un accidente, luego identificaron a la persona atrapada bajo la scooter como Kevin Fret y notaron que había recibido dos heridas de bala; una en la cadera y otra en la cabeza.

El cantante había llegado a la intersección de la calle Bellevue con la avenida Eduardo Conde en Santurce, frente al colegio María Auxiliadora, al momento de ser baleado.