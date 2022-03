La Fiscalía de Aibonito determinó que no radicará cargos o faltas contra el menor que hirió de muerte a Evan Andrés Ramos Robles el pasado domingo luego que la investigación realizada encontró que se trató de un accidente.

El Departamento de Justicia indicó, mediante declaraciones escritas, que luego de completar la investigación y analizar la totalidad de las circunstancias, el fiscal de distrito de Aibonito, Ernesto Quesada Ojeda, y la procuradora de Asuntos de Menores, la licenciada Vanessa Méndez Torres, concluyeron que no hubo intención criminal por parte del menor que disparó el arma.

“Se trató de un accidente trágico y no procede la radicación de faltas contra el menor. El someter a este joven al rigor de los procedimientos en el Tribunal de Menores no sería un acto de justicia y nos llevaría a cuestionamos si se cumpliría con el objetivo de la rehabilitación. Los únicos servicios que necesita este joven son sicológicos para poder sobrellevar esta tragedia que lo acompañará toda su vida”, manifestó Méndez Torres.

“En incidentes de esta naturaleza, evaluamos todas las circunstancias, la evidencia recopilada, el trasfondo de ese joven y la postura de la familia del menor que perdió la vida. Ante todo este cuadro, llegamos a la conclusión de que los hechos no ameritan el exponer al menor a un procesamiento de faltas en el Tribunal de Menores”, añadió la letrada.

Por su parte, Quesada Ojeda indicó que se investigó la posible comisión de algún delito por parte del dueño del arma de fuego. Sin embargo, se determinó que no hubo negligencia en el manejo del arma.

“Según surge de los testimonios, el arma se encontraba en una habitación en la residencia del primo del occiso, cuya puerta estaba cerrada. Los jóvenes entraron en la residencia cuando el hombre no se encontraba y sin avisarle a este previamente. Ninguno de los menores vivía en la residencia donde ocurrió el incidente, por lo que no se constituyen los elementos de delito, según la Ley de Armas de Puerto Rico. No obstante, sobre este asunto, se evalúa si corresponde una investigación administrativa”, explicó, por su parte, Quesada Ojeda.

El informe preliminar divulgado por el Negociado de la Policía indicó que Ramos Robles, de 16 años y natural de Naranjito, y el otro menor se encontraban en la residencia ubicada en el barrio Asomante del sector Los Cuadritos de Aibonito cuando entraron a un cuarto y se toparon con un arma de fuego colocada en la parte superior de un gavetero.

Este menor, cuyo nombre no ha sido revelado, tomó el arma y la misma se disparó mientras la manejaba, hiriendo a Ramos Robles cerca del corazón. La declaraciones de Quesada Ojeda confirmaron que Ramos Robles y el segundo menor entraron a la residencia del primo de Ramos Robles sin su permiso. Esta persona tampoco se encontraba en la residencia al momento de ocurrir el accidente.

Entretanto, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, respaldó la decisión.

“Me parece que la determinación es justa y fundamentada en derecho. Además, es conforme a nuestra política pública de atender a los jóvenes con una visión terapéutica y rehabilitadora. Lo contrario hubiera ocasionado más dolor a dos familias que ya están sufriendo”, expresó el secretario.