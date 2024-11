Una de las semanas más violentas del año: preocupa la cantidad de jóvenes asesinados

Frente a ello, el criminólogo Víctor García Toro opinó que “la frecuencia en un día es preocupante” considerando, sobre todo, las edades de las víctimas. De los 16 fallecidos, informados hasta mediodía del domingo, 10 no pasaban de los 40 años y cuatro tenían menos de 27.

“ La violencia, desde la perspectiva sociológica y el trabajo social, no necesariamente está vinculada a los crímenes de sangre o crímenes violentos. Muchas de estas personas pueden estar sufriendo condiciones de carencia, que los llevan en una situación extremadamente difícil de cometer un asesinato ”, dijo García Toro.

De paso, puntualizó que, “aunque esta (pasada) semana se reportó una serie de asesinatos, es importante destacar que logramos una reducción histórica el año pasado, que no se veía desde 1983, con 120 asesinatos menos. Si vamos al 2021, estamos hablando de alrededor de 90 asesinatos menos; en comparación con 2022, 127 asesinatos menos”.

“La gente se siente insegura”

Como sociólogo y trabajador social, García Toro afirmó que la actual ola de violencia “es indicador de que no hay capacidad de diálogo, no hay solución de problemas y el problema se resuelve por una vía rápida, que sería el asesinato . Puerto Rico ha venido, en los últimos años, sin circunscribirme a los terremotos y problemas de orden natural, evidenciando una crisis que plantea la incapacidad que tienen muchas personas de dialogar y de tener juicio crítico para pensar antes de terminar con la vida de otra persona”.

“ Mucha gente está enferma porque el Estado, en el momento que ha relegado sus responsabilidades a empresas privadas cuyo interés principal es el lucro, pues, no se ha ocupado de lo que se tiene que ocupar, porque el gobierno existe para que haya un estado de bienestar social” , sentenció.

Al mismo tiempo, mostró preocupación por el impacto comunitario de los recientes crímenes violentos. “La gente se siente insegura y se refleja en que, tal vez, tú no sabes si vuelves a tu casa, porque, ¿si sacan un tiro y me toca a mí? Hay un sentido amplio de impunidad, porque la gente no le importa”, recalcó.