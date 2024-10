La Guardia Costera devolvió a 47 migrantes a la República Dominicana tras ser interceptados cerca de Puerto Rico

“Instamos a cualquiera que esté pensando en participar en uno de estos viajes a que no confíe su vida a los traficantes de personas. No se hagan a la mar, estos viajes son extremadamente peligrosos y la mayoría de las veces se realizan a bordo de embarcaciones muy sobrecargadas y no aptas para la navegación, que hacen agua y no disponen de equipos para salvar vidas. En su lugar, busquen vías de migración seguras, ordenadas y legales”, puntualizó Román, en comunicado de prensa.