La Guardia Costera indicó que la empresa Clean Harbors, LLC., completó hoy, jueves, la remoción del combustible diésel y residuos de aceite de la embarcación recreacional “Ajo del País”, un bote de 42 pies de eslora que se hundió parcialmente el pasado lunes en el muelle 11 de la bahía de San Juan.

Ricardo Castrodad, portavoz del Sector San Juan de la Guardia Costera, explicó a El Nuevo Día que la compañía, subcontratada para llevar a cabo las labores de limpieza, levantó el bote, que estaba parcialmente hundido, y extrajo unos 800 galones de una combinación de diésel, aceite y agua, de los tanques internos.

“Lo que esa combinación de diésel, aceite y agua en los tanques de la embarcación, ya no está a bordo como tal. La compañía realizó la extracción hacia un camión cisterna ubicado en el muelle. En cuanto a qué provocó el hundimiento parcial, nosotros no entramos mucho en eso porque es una embarcación recreacional y nuestro propósito, en este caso, era remover la amenaza de contaminación”, enfatizó Castrodad vía telefónica, quien añadió que todavía no tienen claro quién es el dueño del bote.

PUBLICIDAD

“Ya las labores se completaron. No solo extrajeron el combustible restante de los tanques del bote, sino que también recogieron los ‘booms’ (las cuerdas flotantes con material absorbente que se colocan para rodear, contener y absorber el derrame). Entiendo que utilizaron unos 200 pies de ese material alrededor de la embarcación y eso también fue recogido”, añadió.

En cuanto al posible impacto ambiental del derrame en la zona del muelle cercana al derrame, Castrodad indicó que el personal no notó un impacto a la vida marina.

El líquido extraído fue recolectado por un camión cisterna especializado. (Suministrada)

“En cuanto a un estudio ambiental, eso no es algo que nosotros haríamos. Pero sí, durante el proceso, personal realizó monitoreos para verificar si hubo un impacto en la vida marina y no pudieron encontrar o ver señales de animales muertos. No avistaron ese tipo de impacto. No estoy diciendo que no hubo algún tipo de impacto, pues tendrían que venir otras agencias a llevar a cabo esa evaluación”, subrayó Castrodad.