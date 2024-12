La Policía aguarda por posible identificación de cuerpo encontrado en Fajardo el jueves

Según explicó a El Nuevo Día el teniente Luis Rivera García , director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, dos familias no relacionadas entre sí se comunicaron con la Uniformada al ver en los medios de comunicación la noticia sobre el hallazgo del cuerpo. Ambas familias indicaron que no han sabido de un hijo en cada núcleo familiar desde hace varios días.

Los familiares no habían radicado querellas de persona desaparecida sino hasta la mañana de este viernes, añadió Rivera García.

“Estas familias vinieron después que vieron las noticias en la televisión, y como sus hijos no habían llegado a sus residencias y las descripciones eran parecidas, decidieron ir a la comandancia a reportarlo. Tenemos que verificar si el cuerpo que tenemos en Forenses es alguna de estas personas desaparecidas o si ya llegaron a sus residencias”, señaló el teniente.

“Las personas no están reportadas como desaparecidas como tal, fueron dos madres que vinieron a decirnos que sus hijos no habían llegado a sus casas y las descripciones puede que sean un poco similares, en cuestión de tamaño y de tez. Se orientó a estas familias a que fueran al ICF para que identificaran el cuerpo, pero hasta ahora no nos han notificado”, indicó Rivera García.