La Policía espera por la identificación del niño que fue localizado en estado de descomposición el lunes en Humacao para someter el caso ante la Fiscalía, confirmó este miércoles el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en este municipio, Teddy Morales.

El oficial confirmó que pese a que el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) será el que determine cómo murió el menor, las autoridades pesquisan un ángulo que involucra a la madre del menor identificada como Lesli Pagán Díaz y al padrastro de la víctima, José Santiago Maymí, quienes ayer fueron acusados por robo agravado debido a un incidente ocurrido antes de que el niño fuera encontrado muerto.

Morales había dicho ayer a El Nuevo Día que no descartaban varios ángulos, entre los que figuran el asesinato, homicidio negligente y negligencia.

“Yo necesito que Forenses me diga quién es ese menor. Si ese menor es el hijo de fulano y fulano. Para eso necesito prueba de ADN y solicitamos una orden de allanamiento para tomar muestra serológica a la mamá porque ella se había negado, así que con la orden de allanamiento pudimos tomarle muestras serológicas y el papá va a estar hoy para poder dar la muestra y que se haga esa comparación lo más pronto posible", explicó. “Yo estoy esperando simplemente por la identificación de Forenses para trabajar mi caso, nosotros estamos listos, estamos bastante adelantados”, añadió a este medio.

Indicó que este proceso cuando se realiza en Puerto Rico suele tardar, por lo que el Departamento de Justicia y Forenses están en conversaciones para realizarlo fuera de Puerto Rico. “Es más costoso, pero creo que lo amerita”, apuntó.

Cuestionado sobre el ángulo que investigan, Morales declinó ofrecer detalles para no afectar la investigación. Sin embargo, recalcó que tanto la madre como el padrastro del menor siguen figurando como sospechosos de la muerte.

“Eso lo va a decir la autopsia, pero nosotros tenemos nuestro ángulo a base de la investigación que tenemos, pero yo no puedo entrar en eso todavía porque eso es parte de los elementos que vamos a estar utilizando. No quiero que ningún abogado me traiga coartada. Nosotros estamos claros, lo que necesitamos es la confirmación de patología para que nos confirme lo que nos tenemos ya", estableció.

Entretanto, Morales defendió la fianza de $1 millón que la jueza impuso a Pagán Díaz y Santiago Maymí, ya que, según él, existe riesgo de que ambos no comparezcan ante los procesos judiciales venideros.

“El derecho constitucional de fianza lo que garantiza es la comparecencia de los acusados al resto del proceso. Si yo tengo ya ese a individuo como sospechoso a una muerte, si esos individuos cogen la calle, se van a ir porque el delito de dar muerte a otra persona es el delito más grave y si tu sabes que tienes eso, huyes de la jurisdicción. Para hacerlo proporcional, para garantizar la comparecencia en los procesos, hay unas fianzas altas para que el individuo o uno salga', dijo.

Ante eso, rechazó que la fianza haya sido arbitraria o abusiva.

Las autoridades localizaron la osamenta del niño luego de que recibieron información por parte de la pareja, que había sido arrestada más temprano por un robo en el establecimiento Chinatown de este pueblo.

Aunque las autoridades recibieron por “una de las partes” el detalle de la localización del cuerpo, Morales dijo que estos no indicaron a la Policía cómo falleció ni cómo llegó a este lugar.