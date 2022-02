Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Humaco investigan un confuso incidente violento reportado en la tarde de hoy, sábado, en una residencia de Las Piedras donde fallecieron un hombre y una mujer.

El agente Marcos Rivera Arroyo, de la Oficina de Prensa de la Comandancia de Humacao, indicó a El Nuevo Día que, de momento, se desconoce qué fue lo que ocurrió en un cuarto de una casa ubicada en la urbanización San Cristóbal 2 de Las Piedras.

De acuerdo con el informe preliminar, la Policía fue alertada sobre una situación sospechosa mediante una llamada al sistema de emergencias 9-1-1, y al llegar a la residencia encontraron el cuerpo del hombre, cuyo nombre no fue revelado, sobre una cama, y una mujer que fue víctima de una aparente agresión. La identidad de la mujer tampoco fue divulgada, al igual que la causa de muerte del hombre.

Rivera Arroyo informó, más temprano en el día, que la mujer fue transportada al hospital Ryder de Humacao para recibir asistencia médica, pero luego el teniente Josué Vázquez, director del CIC de Humacao, confirmó a El Nuevo Día que la fémina llegó a la institución hospitalaria sin signos vitales y los médicos no lograron revivirla.

“En estos momentos no contamos con datos concretos y la investigación está en una etapa bien preliminar. Tenemos el cuerpo de un hombre en la residencia que no hemos podido identificar, y la dama, que vivía en la residencia, fue transportada hasta el hospital Ryder, donde falleció”, resaltó Vázquez vía telefónica.

“Estamos tratando de identificar al hombre para continuar con la investigación, pero no descartamos nada en estos momentos. También tenemos que investigar el historial de cada víctima y todos esos ángulos. Al momento no tenemos una causa de muerte de las víctimas; en cuanto al hombre, aparenta ser que murió por un golpe propinado por un objeto contundente, pero no tenemos una confirmación porque el personal todavía está trabajando la escena”, añadió el oficial.

Vázquez indicó que, de momento, no puede confirmar ni negar que el hombre falleciera por un disparo con un arma de fuego. Hasta el momento, los agentes del CIC no han ocupado un arma en la residencia.

“No ha podido verificar bien el cuerpo, por el momento, pero de lo que se puede observar, aparenta ser que recibió un golpe con un objeto contundente. Pero no descartamos nada. Hasta el momento no hemos ocupado casquillos (de bala) en la escena”, subrayó Vázquez.