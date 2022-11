Hilda Rodríguez, madre del cantante asesinado Kevin Fret, clamó ayer al gobernador Pedro Pierluisi para que las autoridades esclarezcan el caso de su hijo y la alegada intervención de funcionarios para obstaculizar la pesquisa criminal.

Mientras, reiteró su denuncia de que el cantante Ozuna, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado, está implicado en la muerte violenta de su hijo.

“Que el gobernador mande a hacer las investigaciones pertinentes con el señor Domingo Emanuelli. Que los investiguen hasta el fondo”, expresó Rodríguez, en entrevista radial con NotiUno 630 AM.

El reclamo de Rodríguez surge en reacción a las denuncias de la fiscal a cargo de la investigación del asesinato, Betzaida Quiñones, quien alegó haber recibido instrucciones en el Departamento de Justicia para que detuviera la investigación.

Quiñones señaló que las instrucciones las recibió de la entonces jefa de fiscales Olga Castellón, siguiendo órdenes de la secretaria de Justicia de aquel momento, Wanda Vázquez Garced.

La madre de Kevin Fret manifestó que “sí, de que fue paralizado, fue paralizado. Yo siempre lo he dicho desde un principio”.

“Sabía que había mucho dinero envuelto, ya que la persona que yo estoy acusando directamente, a Juan Carlos Ozuna y a Vicente Saavedra, su manejador, sabía que había mucho dinero de por medio. Pero, a la larga yo sabía que esto iba a salir a la luz. Cogieron el caso, lo engavetaron como dicen, pero, repito, no van a tener éxito y tendrán sus consecuencias por haber metido su mano”, agregó.

No obstante, manifestó que mantiene confianza en el sistema de justicia “porque sé que hay gente que no se vende, que trabaja con honestidad”.

“Espero que el gobernador haga su trabajo con el nuevo secretario”, añadió.

Durante una conferencia de prensa ayer, Pierluisi -que fue secretario de Justicia bajo el gobierno de Pedro Rosselló- indicó que “no hemos detectado que se haya cometido una irregularidad, pero ante la denuncia en los medios de comunicación, el secretario lo refirió a la División de Integridad Pública para que se indague y de existir cualquier irregularidad pues corregirla. Y si alguien tiene que responder, que responda”.

Mientras, Emanuelli informó ayer que la denuncia fue referida para ser investigada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia.

En cuanto al recuerdo de su hijo, Rodríguez expresó que “todos los días lo lloro, lo extraño todos los días. Soy una madre bien apegada a mis hijos”.

“Kevin era bien amoroso, súper, super amoroso. Los cuatro (hijos) son amorosos, pero él era una pegajosidad conmigo increíble. Era bien mamitis, bien cariñoso, bien dadivoso”, recordó Rodríguez.

En relación a Ozuna, insistió que es responsable en el caso. “Lo fue desde un principio y lo voy a ver detrás de las rejas a él y a su manejador, que no debieron hacer las cosas como las hicieron, vilmente. Así que los dos tienen que pagar por lo que mandaron a hacer”.

Kevin Fret fue asesinado el 10 de enero de 2019 al ser baleado mientras conducía una motora en la avenida Eduardo Conde de Barrio Obrero, San Juan.

Poco más de un mes después, el 22 de febrero de 2019, Ozuna fue entrevistado en la fiscalía. En aquel momento, Ozuna aseguró estar “tranquilo, porque el que está con Dios no tiene que temer nada. Lo que quiero es que esto se aclare para que los medios no sigan atacando a Ozuna”.

Al llegar al tribunal para la entrevista, sostuvo que la citación fue solamente para “hablar de la extorsión en el caso mío”, aludiendo a una querella que presentó y luego retiró contra Kevin Fret, porque supuestamente le había pedido dinero para no divulgar unos vídeos de índole sexual.

Sin embargo, la entrevista se extendió por cuatro horas, pero al salir Ozuna expresó que le fue “súper bien, gracias a Dios. Aclaramos unas cosas que ellos querían saber de la extorsión. Todo quedó bien claro”. Dijo que todo fue “por el vídeo que hice cuando era joven”. Recalcó que las preguntas fueron sobre “la extorsión, se enfocaron en eso y no me preguntaron otras cosas” y aseguró que “no tenía ninguna relación con Kevin”.

Posteriormente, el 9 de abril de 2019, Saavedra también fue entrevistado en la fiscalía de San Juan. A su salida indicó que le hablaron de las cosas que habían pasado sobre el caso, de expresiones hechas, como las emitidas desde entonces por Rodríguez, y “si hubo una extorsión”, si “yo fui extorsionado, qué yo sé de la extorsión que hubo con Ozuna o no, si hubo una relación”.

Cuando le preguntaron cuáles fueron sus respuestas a esas interrogantes, contestó que no podía comentar porque los funcionarios que lo entrevistaron le pidieron que no lo hiciera para que “no dañara parte de la investigación”.

“No fue nada como que Vicente, eres parte de algo”, dijo Saavedra en aquel momento. “Ellos querían saber si yo tenía alguna información de la extorsión”.

Al cuestionarle si le “preguntaron directamente sobre el asesinato de Kevin Fret, Saavedra respondió: “Es que no. Acuérdate que esto es... Quiero dejar algo claro. Aquí hay una persona que está dolida, que con mucho respeto, entiendo su desesperación. Soy papá de tres niñas. No me imaginaría esa posición en la que ella está. Ella está clamando justicia y eso tengo que respetarlo, por eso jamás he tomado acción legal contra esta persona porque lo entendí”.

“Ahora bien, mi labor es manejar la carrera del artista Jean Carlos Ozuna, al igual que tengo otros artistas. Si pasara con otros de mis artistas, tengo que salir a la defensa, siempre y cuando tenga claro que mi artista está claro”, acotó.