24 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Muere ahogado un hombre en playa de Loíza

Llegó a ser rescatado del agua, pero no pudieron salvarle la vida

24 de agosto de 2025 - 12:08 PM

El deceso fue reportado a las 11:20 a.m. (Archivo GFR Media)
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:31 a.m., frente a los kioskos en la playa Chatarra en la “Pocita” de Loíza.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una persona falleció ahogada en la mañana de este domingo en un área de la playa Chatarra de Loíza, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:31 a.m., frente a los kioskos, en la “pocita”.

Según la información preliminar, un hombre, que no ha sido identificado, fue rescatado del agua por personal de la Guardia Costera y fue llevado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales.

Personal de la División de Homicidios de Carolina se hará cargo de la investigación junto con el fiscal de turno.

En la mañana de este domingo, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan había informado que las condiciones del mar están peligrosas, con erosión costera y corrientes marinas amenazantes a la vida.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
