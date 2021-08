Ponce - El bloque 17 del residencial Lirios del Sur, en Ponce, lucía hoy desolado. Parecía como si nadie habitara en aquel espacio en el que resaltaba una piscina de plástico vacía que estaba sobre el balcón de uno de los apartamentos del segundo nivel.

Allí vivió por varios años Ithamary Rivera Martínez, una joven madre de 23 años que fue asesinada anoche, presuntamente, por su pareja, Rafael Ortiz Bermúdez.

Ortiz Bermúdez fue imputado hoy, jueves, de matar a Rivera Martínez luego que el juez Ángel Candelario Cáliz encontró causa para arresto por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

Candelario Cáliz impuso una fianza de $1 millón que Ortiz Bermúdez no prestó, por lo que permanecerá sumariado en una cárcel hasta la celebración de la vista preliminar.

El feminicidio ocurrió luego de que Rivera Martínez le pidió a una amiga que la llevara al residencial La Ceiba para buscar su teléfono celular que le fue arrebatado por Ortiz Bermúdez. Entre ambos se habría desatado una discusión, ya que el hombre se negaba a entregarle la unidad móvil y, en medio del altercado, le habría disparado, hiriéndola de muerte.

PUBLICIDAD

La mujer tenía dos hijas de cinco y tres años.

Rafael Ortiz Bermúdez, sospechoso de asesinar a una joven madre de 23 años en la madrugada del 5 de agosto de 2021.

Una de sus amigas, Sonia Lugo Álvarez, que fue su vecina en el residencial, aseguró que las recriminaciones por parte de Ortiz Bermúdez hacia Ithamary eran constantes, pues mostraba un comportamiento agresivo y de celos.

“Tenían muchos encontronazos en cuestión de parte de él; era bien celoso… la celaba de cualquier cosa. Si ella hacía algo bueno, para él era todo malo; o sea, ella tenía muchos problemas con él”, confesó sobre las señales que mostraba el presunto agresor.

Lugo Álvarez que llevaba varios años de amistad con Ithamary señaló que últimamente su amiga publicaba pensamientos que revelaban mucho pesar; situación que presuntamente era provocada por los problemas que tenía con su pareja.

Contó que Ithamary, natural de Juana Díaz, estuvo viviendo por poco tiempo en Estados Unidos, donde encontró trabajo y le decía que estaba muy bien. Pero regresó a la isla.

“A mí me duele mucho porque ella todo el tiempo me decía ‘Te quiero’ y pues, eso duele de verdad”, dijo. “Ella siempre ha luchado por sus hijas para salir hacia adelante”, recordó.

“Es una buena madre… ella siempre estaba para arriba y para abajo con sus hijas, era bien servicial. Si tenía que ayudar a una persona la ayudaba, o sea, no era una persona de problemas. Era una mujer espléndida, de verdad”, agregó.

A horas de enterarse de la trágica muerte, Sonia lamenta que su historia terminara de esa manera.

“La última vez que hablé con ella fue hace dos semanas, antes de yo irme (a Estados Unidos) y la vi penosa, como que tenía problemas. No me atreví preguntarle pa’ que no se sintiera más mal. Era una persona muy humilde, pero había pasado por unos momentos muy triste”, sostuvo.

PUBLICIDAD

De otra parte, el capitán Daniel Justiniano Mercado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, manifestó que “esta escena empieza en el residencial La Ceiba de Ponce en donde la pareja consensual de la occisa le hace un disparo por el cristal (del carro) a la joven Ithamary, hiriéndola de muerte”.

“En ese momento, la amiga que está guiando el vehículo sale del residencial confundida, porque ella tampoco es de aquí (Ponce), es de Salinas. Entonces llama al 9-1-1 para reportar lo sucedido y, perdida, pues llega hasta el motel. Ahí, el del 9-1-1 le dice que se detenga para que la Policía llegue, porque si sigue corriendo, jamás la Policía la iba a encontrar. Entonces, ella ve el motel y entra al motel”, expuso.

“Ese individuo fue arrestado en horas de la mañana y se ocupó un arma de fuego que se presume que es la del asesinato”, afirmó.

---

Si tú o una persona que conoces es víctima de violencia de género, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.