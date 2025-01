Nonagenario agredido en Sabana Grande es ingresado a cuidados intensivos

“Se puso malo otra vez. No sé si es que fue por revivir lo que pasó o qué, pero le dio un infarto” , expresó Torres, hijo, en conversación telefónica con El Nuevo Día. “Ya son dos infartos que le han dado. Ahora lo tienen en intensivo y no tengo acceso a él hasta por la tarde”.

“Él come bien. Esta fuerte. No tenía ningún problema hasta que este muchacho le desgració la vida” , lamentó.

“Ese que entró tenía que estar arrebata’o porque papi tenía una cadena en el cuello , de oro, y no se la quitó. Le pregunté si le había dado algún dinero, y me dijo que no, pero sí tenía en el bolsillo, así que no le buscó”, manifestó. “Tampoco entró al cuarto. Todo estaba ordenado y su cartera estaba allí. ¿Qué clase de animal fue el que entró? Tenía que estar arrebatado o se puso nervioso de tanta pela que le dio a mi papá. Es como si hubiera entrado solo por darle la pela”.