“Nuestro enfoque tiene que estar en los casos que realmente importan, los que transforman vidas. Cada semana, este equipo produce un trabajo excepcional, pero mi objetivo no es simplemente mantener ese nivel, sino superarlo, siempre como enfoque disciplina y propósito” , dijo este viernes Kowalski, durante una mesa redonda con medios, junto al liderato de su oficina.

Colaboración en redadas migratorias

“Nuestra función es ayudar, porque las agencias responsables de ello no necesariamente tienen los recursos para efectuar la operación ellos mismos. Así que vamos a ser buenos socios. El FBI cuenta con mucho apoyo de nuestros socios en cada uno de nuestros casos. Por eso, estamos haciendo lo mismo con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional), ser un buen socio” , expuso Kowalski, a preguntas de El Nuevo Día .

“Las prioridades de esos agentes no se limitarán necesariamente a la inmigración, sino que serán las prioridades de las que hablé antes: los delitos violentos, los cárteles, el crimen organizado, la protección de los niños y las amenazas a la seguridad nacional” , agregó, a las preguntas de este medio.

Corrupción pública

Atajar la corrupción pública sigue siendo una de las prioridades principales del FBI, según Kowalski, quien no quiso decir si hay alguna investigación activa sobre este tema.

“Esta oficina tiene muchas investigaciones abiertas en muchas áreas diferentes” , sostuvo, y agregó que no hacen “comentarios sobre el estado de nuestras investigaciones”.

Asimismo, dijo que, pese a tener una relación cercana con el comisionado de la Policía y exdirector del FBI en Puerto Rico, Joseph González , de quien fue compañero en operativos “en las calles”, no será disuasivo para atajar la corrupción que pueda darse en la administración de la que ahora es parte.

“Mencioné mi amistad y mi nivel de respeto hacia Joe (González), pero voy a ser muy preciso al decir esto: no importa quién sea el comisionado de la Policía, si es un agente del FBI o no, no tiene nada que ver con si esta oficina va a investigar o no”, puntualizó.