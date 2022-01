A pesar del Estado de Emergencia por Violencia de Género decretado a mediados de enero del año pasado, el 2021 cerró con un total de 53 feminicidios, 46 intentos de feminicidios y 21 mujeres y niñas desaparecidas en Puerto Rico, detalló, hoy, sábado, la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario.

“Soy de las que piensa que una es demasiada. En comparación con el 2020, son siete casos menos. Pero seguimos viviendo la manifestación de la violencia contra las mujeres. Ayer, con el último caso, pensé mucho en las dos familias, tanto la de ella como la del victimario”, manifestó la doctora Lugo Nazario.

El informe “Feminicidios, Desapariciones y Violencia de Género 2021″, actualizado ayer, 31 de diciembre, reportó 45 feminicidios directos, en los cuales el objetivo del victimario era causar la muerte a la mujer víctima de la violencia machista. Dentro de esta categoría, 12 casos fueron íntimos, incluido el último feminicidio perpetrado ayer, viernes, en Cabo Rojo.

Wanda Ivette Santiago Asencio, de 46 años, fue asesinada por su expareja, Edil Cabán Vázquez, de 50 años, quien también se privó de la vida tras cometer el crimen, según investigación de la Policía.

“Fue un caso terrible de acecho. Este caso refleja las cosas que señalamos. A pesar de que ella había terminado con él, él seguía insistiendo y la acechaba. Esas manifestaciones de peligrosidad están ahí latentes. Sigo apostando a la educación y a la salud mental porque es terrible”, insistió la directora del Observatorio de Equidad de Género.

En el 2019, el Observatorio contó 35 feminicidios y dos transfeminicidios. El 2020, año en el que se implementó la cuarentena por COVID-19, se reportaron unos 54 feminicidios y seis transfeminicidios.

A diferencia del 2020, el 2021 registró solo el trasnfeminicidio del joven trans Samuel Edmund Valentín, de 21 años, perpetrado el 9 de enero.

Bajo los feminicidios directos, 26 continúan bajo investigación, en los cuales 11 se desconoce el móvil o agresor, y de unos 15 casos no hay información actualizada sobre la causa de muerte. De estos, dos mujeres estaban embarazadas.

La organización feminista basa su análisis en el “Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio)”, desarrollado, en 2016, por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El Observatorio ha añadido la categoría de feminicidio bajo investigación para visibilizar el alto número de casos en los que no se progresa para identificar un motivo para el crimen o identificar el cuerpo o causa de muerte.

Según la doctora Lugo Nazario, en muchos de estos casos los cuerpos son abandonados en áreas públicas, y presentan diversas características que denotan tortura o posible abuso sexual.

“Es alarmante los cuerpos de mujeres muertas se encuentran, y no se sabe lo qué pasó o no se investigan porque, quizás, no tienen un signo de violencia. Tenemos que esperar a esas investigaciones forenses para determinar. Necesitamos respuestas. Es justicia tanto para ellas como para sus familias”, explicó la experta en violencia de género.

Asimismo, el Observatorio contabilizó unos ocho feminicidios indirectos, en los cuales las víctimas fatales no eran el objetivo inicial de violencia, pero el acto termina en su muerte. Algunas razones son muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, narcotráfico o que la víctima estuvo presente en la línea de fuego en un disturbio por crimen organizado o robo, entre otros.

Uno de los feminicidios indirectos fue el de Margot Quiñones Álvarez, de 89 años, quien se encontraba en su casa, en Culebra, cuando empezaron a disparar en búsqueda de su nieto por un caso vinculado al crimen organizado. Su nieto, de 44 años, falleció en el acto, y Quiñones Álvarez murió siete días después en el hospital.

La directora del Observatorio de Equidad de Género también forma parte del subcomité de Investigaciones y Estadísticas del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

Por otro lado, la doctora Lugo Nazario reconoció que los feminicidios del 2021, que han sido más reseñados por la prensa, han provocado más conciencia hacia la violencia de género.

“La reflexión va desde muchos ángulos, precisamente, porque es esa mirada desde la prevención, la salud pública y el análisis de las diferentes manifestaciones de violencia. Sigo insistiendo en la metodología con perspectiva de género para identificar las herramientas de respuesta”, recomendó Lugo Nazario.