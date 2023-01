Agentes del Negociado de Drogas de la Policía intervinieron, entre la noche de ayer y la madrugada de este sábado, con seis negocios en el área policiaca de Arecibo en los que se incautó dinero en efectivo, drogas, pistolas y, además, se impusieron multas.

Mientras, cinco de los negocios recibieron una orden de cierre por no contar con permisos o por infracciones previamente señaladas.

El comandante Wilson Lebrón Otaño, director de dicho negociado, explicó a El Nuevo Día que las intervenciones están relacionadas con el plan “100 x 35″ que desarrolla la Uniformada. Sin embargo, en esta ocasión, participó personal del Plan Integral; la Unidad K9; la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, en inglés); la Junta de Planificación y el Departamento de Hacienda.

La primera intervención se produjo en el negocio La Bodega, en Manatí, donde el Departamento de Hacienda impuso cuatro multas: $500 por no tener licencia, $500 por máquinas en el establecimiento, $500 por venta de bebidas sin rotulación y $1,000 por IVU.

La propiedad, también, fue multada por la Junta de Planificación con una suma de $1,000. La dependencia impuso, asimismo, una orden de cese y desista. El negocio recibió una orden de cierre por no tener permisos del Departamento de Salud.

De otro lado, las autoridades acudieron hasta la PR-149, a la altura del kilómetro 11.0, en el barrio Hato Viejo en Ciales, donde Hacienda multó al propietario de Chalans Restaurant por no tener licencia para el uso de máquinas ($500) y por utilizar un terminal fiscal en ventas en efectivo ($20,000).

Mientras, en la avenida Constitución, en Arecibo, se ordenó el cierre del negocio La Cura. La propietaria, según un informe de la Policía, fue multada por vender bebidas alcohólicas a menores de edad, no exhibir licencia para bebidas alcohólicas, así como vender bebidas no identificadas y sin impuestos, para una suma total de $3,000.

La Junta de Planificación impuso una multa de $1,000 al negocio por una orden de cese y desista relacionada con la falta de servicios para operar una barra.

Un segundo negocio intervenido en Arecibo, pero en el barrio Miraflores, fue el cafetín El Mamey, donde Hacienda impuso multas por no cobrar impuestos a cigarrillos, no tener permiso para la venta de cigarillos y por no tener permiso para operar máquinas.

Por su parte, la Junta de Planificación multó al propietario con $1,000 por operar como una barra, cuando el permiso autoriza que sea como un cafetín.

Asimismo, en el negocio La Parada, que ubica en la PR-2 del mismo municipio, se arrestó al propietario, Nemir Ríos Boneta, por violación a una orden de Cese y Desista. La orden fue emitida luego de que, en dos ocasiones previas, la Policía le ocupó dos frascos de marihuana, una pistola Springfiel Armory de calibre 45 cargada y con 7 municiones. El arrestado posee licencia para dicha arma de fuego.

Otra de las intervenciones ocurrió en el negocio Nicos Sport Bar en el barrio Cacao en Quebradillas, donde no solo se ordenó el cierre de la instalación, sino que, además, Hacienda impuso multas por dejar separado y no cobrar el IVU como dispone la ley.

La Junta de Planificación multó al propietario por tener música en vivo sin permiso y operar una barra sin permiso.

Además, los agentes arrestaron a un hombre de 30 años al que se le ocupó una bolsa de marihuana, una pistola Glock de calibre 9 milímetros, un cargador, 16 municiones y un Hyundai Accent.

Otro hombre, de la misma edad, también fue arrestado por poseer siete bolsas de marihuana y cinco bolsas de cocaína. También se le incautaron $616 en efectivo.

En relación con esta intervención, la Policía ocupó una pistola de marca Ravrnarms, calibre 25, en la parte posterior del negocio.

La Policía informó que todas las intervenciones serán consultadas con la Fiscalía de Arecibo.