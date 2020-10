“Son muchas cosas a la vez y no podemos darnos el lujo de trabajar con una sola cosa”.

Así fue como el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, justificó la falta de un plan para el manejo de los casos positivos de COVID-19 en el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, luego de que sus dos centros de llamadas fueron cerrados ante contagios por el virus.

El cierre de las operaciones del 9-1-1 provocó que por varias horas de la noche de ayer y esta madrugada dicho código telefónico estuviera fuera de servicio y, en su lugar, los ciudadanos tenían que llamar a números alternos que los comunicaban con la Policía.

“Esto no fue de la noche a la mañana que ellos me hicieron mudar aquí y abrir un centro de 9-1-1. Hay que contratar. Hay que identificar los fondos disponibles. Hay un lujo de detalles que quizás los ciudadanos no se dan cuenta y que pasan tras bastidores”, dijo Janer en entrevista con Noticentro (WAPA TV).

El funcionario aseguró que desde anoche cuando dio a conocer su determinación de cerrar ambos centros del 9-1-1, el DSP comenzó a coordinar esfuerzos con compañías telefónicas y otras agencias para conseguir un nuevo espacio donde se pudiera mover al personal de la agencia que no estuvo expuesto a posibles contagio. También para que se hicieran arreglos para transferir las llamadas entrantes del 9-1-1 hacia los sistemas de la Policía.

“La gente que me conoce a mí sabe que yo no improviso. Esto se había identificado, se le había dado su prioridad por instrucciones de la gobernadora. Se identificó un lugar alterno y se está negociando", manifestó Janer al ser cuestionado acerca del cierre del 9-1-1 sin un plan de emergencia para mantener las operaciones.

“Tienes que entender que todo este ejercicio de compra y adquisiciones sigue un proceso y hay una cadena de aprobación de principio a fin. Y todas estas computadoras que llegan hay que programarlas, porque no vienen programadas de fábrica. Uno identifica los problemas y le asigna una prioridad. Estos proyectos se trabajan por etapas. Tenemos muchas cosas”, añadió.

Cuestionado acerca de por qué ha sido el comisionado del NMEAD, Nino Correa, quien hable con los medios luego de la emergencia y no la comisionada del 9-1-1, Yasmín González, Janer dijo que se debe a que “está descansando”.

“La comisionada sigue sus funciones, estuvimos trabajando esta madrugada. En estos momentos se estará tomando un descanso para luego seguir trabajando y cooperando en esta situación. Ella tiene muy buenas ideas y comentarios. Somos humanos y lo hacemos con la capacidad que tenemos”, respondió.

Mientras, tras los actos de violencia registrados en los pasados días, incluyendo dos masacres en menos de un mes, Janer aseveró que él solo “habla cuando tiene que hablar”. Los medios han tratado de contactar al secretario para expresiones sobre este tema, pero se ha negado a ofrecer declaraciones.

“El secretario de seguridad pública está trabajando a capacidad, está trabajando equitativamente con todos los negociados. El secretario se interesa por todas las cosas pero hay que darle prioridad a ciertos asuntos. El secretario habla cuando tiene que hablar, no hablo por hablar. No tengo ningunos planes de renunciar”, puntualizó.