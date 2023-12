El gobernador Pedro Pierluisi confirmó este martes que está bajo evaluación la forma en que se manejó el caso de la presunta víctima de feminicidio Karla Noemí Rodríguez Ares, porque tiene la impresión de que el sistema judicial se equivocó.

“Ahí, intervinieron todos los actores del sistema de justicia. Intervino la Policía, intervino fiscalía, fiscales especializados en casos de violencia doméstica e intervino la judicatura. Ese asunto está bajo evaluación, por no decir investigación”, dijo el primer ejecutivo.

“A uno, se le parte el alma de que, a pesar de que se habían levantado todas estas alarmas y que fue hasta la presencia de una juez, primero en Regla 6 (causa para arresto), se cae un caso relacionado. Sabemos muchos que el peso de prueba en una Regla 6 es una ‘scintilla’ de evidencia. Es muy poca prueba que hay que presentar. Eso, de por sí, a mí, me choca”, agregó.

Rodríguez Ares fue asesinada, presuntamente, por su excompañero, identificado como Víctor Manuel “Vitín” Ramos Rivera, quien en horas de esta mañana y en medio de su búsqueda por parte de la Policía, fue hallado muerto. La mujer fue asesinada mientras estaba en su casa, en Gurabo, con su pareja, Luis Lebrón Cuevas, de 38 años, quien también fue ultimado.

La fémina había llevado a Ramos Rivera al tribunal hace solo unas semanas, tras sospechar que escaló su casa y que la acechaba. Se encontró causa para arresto por un cargo de escalamiento, pero no por un cargo de maltrato. La vista de Regla 6 en alzada estaba pautada para el 27 de diciembre.

“A mí, me parte el alma y me choca. Por otro lado, uno se pregunta por qué no se tramitó una orden de protección en ese mismo momento dado, cuando se está dilucidando esto. Por eso es que digo que esto está bajo evaluación, bajo investigaciones, y esperemos que, si se cometió cualquier error, en cualquier nivel, pues no se repita y se tomen cartas en el asunto”, dijo.

Pese a lo expresado por el gobernador, Rodríguez Ares sí contaba con una orden de protección a su favor y en contra de Ramos Rivera, que se mantenía vigente hasta el 11 de enero de 2024, fecha en que se había citado para una vista con el objetivo de evaluar una extensión.

De acuerdo con Pierluisi, en este caso, el fallo pudo haberse producido en el proceso judicial.

“La información que me llega es que la Policía hizo su trabajo., La información que me llega es que fiscalía también estuvo presente en las vistas”, sostuvo, no sin antes recordar que él abrió paso para que ahora sea ley que las víctimas de violencia de género estén acompañadas en el tribunal, incluso en la vista de Regla 6.

“Para ser bien justo con el tema, a mí me duele en el alma esto que ocurrió. El sistema de justicia que tenemos, ciertamente, no es perfecto. Ningún sistema de justicia es perfecto. Los seres humanos se equivocan. Y aquí, a mí, como que, la impresión que me da es que sí hubo una equivocación. Voy a dejarlo ahí”, afirmó.

“A base de la información que tengo, a mí, lo que me choca es que esta persona la estaba acechando, al extremo de meterse en su propia residencia y, ante unos truenos como esos, uno esperaría que –mínimo– haya una orden de protección y que se esté dando el debido monitoreo a la situación”, destacó el gobernador.

Por otro lado, rechazó enérgicamente que, tras el feminicidio de Rodríguez Ares, otras víctimas se amilanen y no busquen ayuda.

“Eso es lo peor. Lo peor que puede hacer una víctima de violencia es quedarse callada. Es básicamente no informarlo y lo mismo le aplica a todos los que la rodean”, manifestó.

“Aunque pasen situaciones de cuando en cuando, no es la norma. Son excepciones. No pueden perder fe en el sistema de justicia y se están tomando medidas constantemente para que las víctimas tengan apoyo”, puntualizó.