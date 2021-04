El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja de la Policía de Puerto Rico investiga si el cuerpo calcinado encontrado en esta ciudad pudiera ser del turista Tariq Quadir Loat, quien está desaparecido desde la noche del sábado tras sostener un alegado altercado en La Perla de San Juan, según información provista por las autoridades.

“No te niego ni te confirmo. Hay una persona que está parcialmente quemada, entre un 70% a 80% de su cuerpo, pero hasta tanto y en cuanto el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no lo identifique por placas dentales o ADN, pues no te puede decir si es el turista”, sostuvo el director del CIC de Vega Baja, el teniente Reynaldo Jiménez.

El teniente dijo que por el estado en que se encontró el cuerpo no se puede precisar si, en efecto, se trata del turista o de otra persona que se encuentra desaparecida en la zona. “Ya el cuerpo se mandó al Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Hasta que Ciencias Forenses no nos certifique, no podemos, por respeto a los familiares, decir a ciencia cierta si es él”, expuso el oficial.

PUBLICIDAD

Dijo que se aprestan a entrevistar a la pareja de Quadir Loat, quien se encontraba junto a él y otro hombre al momento del incidente, para ver si puede arrojar luz o identificar alguna de las piezas de ropa que vestía.

Quatir Loat fue oficialmente reportado como desaparecido por su pareja. Fue descrito como una persona de de 5′11″ de estatura, 200 libras de peso, tez negra, ojos marrones y cabello marrón. También informó que éste tiene un tatuaje tipo “zigzag” en el brazo izquierdo y en el brazo derecho tiene otro que lee “paper chaser”. Además, tiene una cicatriz en la rodilla derecha y otra en el estómago.

Quadir Loat fue visto por última vez en la calle San Miguel #3 de la barriada La Perla, en horas de la tarde de ayer.

Anoche, en comunicado de prensa, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó que “dos turistas” fueron agredidos “por individuos que se encontraban en La Perla, luego de comprar drogas ilícitas e intentar hacer fotos en el lugar”.

“A raíz del incidente, la Policía de Puerto Rico inició una investigación”, señaló López Figueroa. “En el vehículo que transportaba a uno de los querellantes se ocupó droga”.

López Figueroa indicó que ambos hombres hicieron caso omiso a la advertencia de no tomar fotografías en el lugar, lo que produjo un altercado, resultando, al menos uno de ellos, agredido con varios objetos.

Si usted conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la División de Personas Desaparecidas al 787 793 1234 ext. 2202/2217 o al 787 343 2020. También puede usar la aplicación de teléfonos inteligentes “BASTA YA” o a través de la cuenta oficial de Twitter @PRPDNoticias y en Facebook.