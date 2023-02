El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan continúa el proceso de análisis del pietaje de las sobre 30 cámaras de seguridad que captaron el asesinato de Reyes de Jesús Rondón el pasado 7 de febrero en La Placita de Santurce, y aunque, de momento, no cuentan con sospechosos de perpetrar el tiroteo, el capitán Edwin Figueroa entiende que el crimen puede estar ligado al trasiego de drogas.

Figueroa, nuevo director del CIC de San Juan, indicó a El Nuevo Día que De Jesús Rondón, residente en la ciudad de Filadelfia (Pennsylvania), no tenía antecedentes criminales en Puerto Rico o en el estado en el que vivía.

“Entendemos que (el crimen) está ligado al trasiego de drogas. La víctima no tenía antecedentes criminales (en Puerto Rico) y operaba, mayormente, en el área de Filadelfia. Aunque tampoco tiene récord criminal en Filadelfia, las autoridades en el estado nos indicaron que sí era objeto de investigación por narcotráfico”, resaltó Figueroa vía telefónica.

De Jesús Rondón, de 27 años, fue asesinado en la tarde del 7 de febrero mientras caminaba por la calle Dos Hermanos junto con otro hombre. Otras cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, resultaron heridas durante el tiroteo. El o los atacantes dieron varias vueltas en un vehículo hasta que, finalmente, dieron con De Jesús Rondón. Se entiende que una o varias personas abrieron fuego desde el automóvil y le propinaron a la víctima unas 15 heridas de bala.

Al día siguiente, la Policía Municipal de San Juan encontró, mediante una confidencia, un vehículo Honda CR-V quemado en el sector Los Estradas del barrio Caimito. Dicho automóvil ostenta las mismas características y color del vehículo desde donde se realizaron los disparos que cobraron la vida de De Jesús Rondón.

“No hemos localizado a la persona que caminaba con De Jesús Rondón, ni contamos con una identificación de esta persona en estos momentos. Entendemos que fue más de una persona (que dispararon), y en los vídeos se aprecia a la víctima bajando las escaleras cuando le realizan disparos desde un vehículo Honda. El vehículo encontrado (en Caimito) tiene las mismas descripciones (del vehículo que aparece en los vídeos), pero no hemos establecido si ese fue el automóvil utilizado en el crimen”, resaltó Figueroa.

Entretanto, Figueroa indicó que la familia de De Jesús Rondón “se negaron a asistir a la invitación que se les hizo (para una entrevista)”.

“Seguimos con el proceso de análisis del pietaje de las cámaras de seguridada en la zona, que son bastante extensos, pero todavía no tenemos un sospechoso. Queremos hablar con los familiares para conocer más sobre la víctima y qué hacía en Puerto Rico, si estaba aquí por algún tipo de negocio, si pueden ofrecer información en cuanto a la persona que lo acompañaba. No tenemos claro qué hacía (De Jesús Rondón) en Puerto Rico, pues los familiares no han querido cooperar (con la investigación)”, dijo Figueroa.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a esclarecer este asesinato, se puede comunicaron a la línea confidencial de la Uniformada en el 787-343-2020.