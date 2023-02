Un grupo de trabajo especial compuesto por oficiales de la División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía y agentes de la Escuadra de Crímenes Violentos de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) continúan corroborando información y analizando evidencia para dar con los tres individuos que asaltaron una sucursal de Dorado del Banco Popular, cargando con $225,742 al lograr acceso a la bóveda de la institución.

El teniente José Ayala Resto, director de la División de Robo a Bancos, indicó a El Nuevo Día que personal especializado del FBI completó la investigación de la escena en la sucursal ubicada en la calle Méndez Vigo y que ejecutan, este fin de semana, un plan de trabajo conjunto para identificar y capturar a los tres sospechosos.

“Ideamos un plan de trabajo que llevamos a cabo este fin de semana para corroborar información que está bajando de personas que han llamado. Exhortamos a la ciudadanía que sigan llamando, ya sea a la línea confidencial de la Policía (787-343-2020) o al FBI (787-987-6500), si tienen información que conduzca a la captura de estos individuos”, resaltó el oficial vía telefónica.

El director de la División de Robo a Bancos añadió que, dado que el FBI participa activamente en la investigación, no está autorizado a brindar detalles de la pesquisa. Sin embargo, al preguntarle cuándo fue la última vez que criminales tuvieron acceso a la bóveda de un banco durante un asalto, Ayala Resto indicó que, probablemente, ocurrió en la década del 90.

”Que un grupo de individuos ejecutara un asalto violento, como este, eso no ocurría desde el 2016, en el Banco Popular de la calle Guayama (en San Juan). No hubo heridos en ese incidente, pero fue de una manera similar; llegaron con armas, anunciaron el asalto y fueron bastante agresivos. En ese caso no llegaron a la bóveda como tal, sino que robaron lo que los empleados tenían en las cajas, como unos $7,000 a $9,000”, explicó Ayala Resto.

En dicho asalto, registrado el 15 de enero de 2016, dos individuos enmascarados llegaron armados a dicha sucursal y huyeron con dinero de las cajas. El asalto fue el tercero que sufrió dicha institución, pues ladrones también ejecutaron robos los días 10 y 31 de diciembre de 2015.

También salta a la memoria un asalto perpetrado por tres individuos, el 23 de noviembre de 2018, en el Banco Popular de la calle Juan Garzón de Naguabo. Ese día, tres personas ataviados con batas blancas (testigos los describieron como que trataron de impersonar monjas) y máscaras entraron a la sucursal. Dos de los asaltantes utilizaron armas largas, mientras que el tercero tenía un revolver.

Un dispositivo de seguridad (tinta) explotó en uno de los bultos donde los asaltantes colocaron el dinero, por lo que abandonaron el bulto en una calle cercana al banco. De momento, se desconoce si los responsables fueron arrestados.

Esta sucursal fue asaltada, nuevamente, el 16 de enero de 2019. En dicha ocasión, fueron dos los sujetos que cometieron el crimen.

“Ahora, en el tiempo que llevo en la División (de Robo a Bancos), no puedo ofrecer un ejemplo de asaltantes que tuvieran acceso a la bóveda de una institución. Podría decir que la última vez que se dio un robo similar fue en la década del 90, de lo que puedo recordar”, añadió.

Fotomontaje de las capturas de cámaras de seguridad de los sospechosos de llevar a cabo un robo en una sucursal del Banco Popular en Dorado. (Suministrada)

Del mismo modo, Ayala Resto dijo que los $225,742 hurtados representan una de las cantidades más grandes reportadas en muchos años.

El Nuevo Día solicitó a la Oficina de Prensa de la Comandancia de Hato Rey estadísticas de robos a bancos en los que los asaltantes tuvieron acceso a una bóveda, al igual que información sobre los robos más grandes investigados en la isla, pero la División de Robo a Bancos entregó una lista con el número de asaltos a bancos, instituciones financieras y/o cooperativas registrados por año, desde el 2010 hasta el presente.

El documento resalta que la Policía investigó, en el 2010, 57 robos a bancos, instituciones financieras y/o cooperativas. El segundo año más activo fue el 2011, con 37 incidentes, seguido del 2012, con 27 robos. Desde ese momento, el número de asaltos se redujo drásticamente hasta el 2017, cuando ocurrieron 17 asaltos.

Sin embargo, el número de intentos continuó en declive, con 14 asaltos en el 2018, nueve en el 2019, dos cada uno en el 2020 y 2021, y apenas un asalto en el 2022. No obstante, en lo que va del 2023, el incidente en la sucursal de Dorado representa el tercer asalto a un banco, institución financiera y/o cooperativa.

Sobre el vehículo reportado como incendiado en el barrio Maguayo, cerca de donde ubica la sucursal objeto del robo, y si pudo haber sido una distracción para facilitar la ejecución del crimen, Ayala Resto sostuvo que “eso es parte de lo que se está investigando y no se descarta que sea así“.

Un segundo vehículo, reportado como robado, fue encontrado en llamas minutos después de que los individuos abandonaron el banco. El automóvil, cuya marca y modelo no fueron ofrecidos, fue encontrado en la carretera PR-167.

Agentes de la División de Robo a Bancos y del FBI colaboran en la investigación. (Miguel Rodríguez)

“En cuanto al segundo vehículo que se encontró quemado, ya se estableció que fue el automóvil que los individuos utilizaron para cometer el robo. Si se ocupó o recuperó evidencia de los dos vehículos quemados, eso forma parte de la investigación”, enfatizó Ayala Resto.

Además, Ayala Resto dijo que también forma parte de la investigación verificar si los individuos recibieron ayuda o información interna de algún empleado o persona relacionada con la sucursal.

Por su parte, la Oficina de San Juan del FBI indicó que la pesquisa está encaminada y que continúan trabajando con el Negociado de la Policía para esclarecer el crimen.

El FBI difundió ayer, viernes, capturas de las cámaras de seguridad de la sucursal que muestran a los tres individuos que ejecutaron el asalto. Los tres sospechosos utilizaron capuchas, y dos de ellos también utilizaron gafas de sol.