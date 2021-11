Distinto a los muchachos de su edad, Jesús Francisco Pérez no veía la hora de salir de la escuela para poder trabajar. Pasaba sus días entre la casa y el salón de clases, en los barrios de Río Piedras y Caimito, en San Juan. En el tiempo libre, daba rienda suelta al sueño de ser comerciante, un sueño para el cual ya había empezado a trabajar a sus 16 años.

Sus familiares jamás pensaron que el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, que tanta ilusión le creó, sería también el escenario de un secuestro con pedido de recompensa que desenlazó en su asesinato y trágico final.

“Era un niño que no tenía malicia, no sabía nada de la calle. Se crió en la casa... No me explico cómo le hicieron una cosa tan horrible a mi hermano. ¡Él era un niño! ¿Por qué le tenían que hacer eso a un niño? No hay razón ni justificación alguna”, reaccionó la hermana del joven asesinado, Jeimy Francisco Pérez, en entrevista con El Nuevo Día.

El joven, criado en Río Piedras, cumpliría los 17 años el 28 de noviembre. En solo 27 días, hubiera podido sacar la licencia de conducir y comenzar a ahorrar el dinero para lograr otro de sus sueños: adquirir un automóvil de carrera, según la hermana.

“Quería trabajar para comprar sus cosas... Decía que quería tener su carro de carrera, y ser empresario para ayudar a mis papás. Siempre pensaba de pequeño como si fuera un adulto”, contó la joven de 20 años, una de las tres hermanas de Jesús.

Sus padres, Tenislao Francisco y Madeline Pérez, tenían también un negocio propio en la avenida José De Diego, en Río Piedras. El hombre migró joven de la República Dominicana y estableció su familia con la puertorriqueña. Jesús era el único varón y el más joven de sus cuatro hijos, dos de un matrimonio anterior. Administraba, junto a Madeline, un kiosco donde vendían productos dominicanos, para la población de migrantes.

La familia acudió este lunes a identificar el cadáver de su hijo en el Instituto de Ciencias Forenses. La madre, entre sollozos y sostenida por otros dos familiares, solo alcanzaba suplicar que hubiera “justicia” y el crimen se esclareciera.

La tía, Luz Pérez, describió a su sobrino como “un niño amoroso, que le daba cariño a todo el mundo. Con Dios en su corazón... con muchos sueños. Desde pequeño, quería ser como su papá, trabajador, pero lamentablemente ya ustedes conocen su final”.

“Él decía que quería tener su propio negocio, estaba siempre con esa mente positiva de ser alguien bueno... Tenía muchos sueños, quería ser comerciante, quería ser alguien para este país que prácticamente no sirve en estos momentos”, lamentó la familiar del joven.

El dueño de El Hipopótamo: “Su otro papá”

Jeimy, la hermana, detalló que el dueño de El Hipopótamo, Juan Almeida, y su esposa prácticamente los criaron a ambos. Los recibieron en brazos desde que tenían apenas dos meses de nacidos, pues ella se dedicaba al cuido de niños. “La esposa nos cuidaba desde chiquitos porque mi mamá y papá se pasaban trabajando”, comentó.

Describió a su hermano como “bien apegado a ellos”. “Decía que era su otro papá, que era como su abuelo. Desde pequeño, quiso siempre ayudar a Juan (Almeida) en su negocio. Siempre soñaba con eso: ser empresario”, detalló la joven, quien viajaba hoy de Estados Unidos para participar de los actos fúnebres de su hermano.

En Ciencias Forenses, Tenislao reiteraba a la prensa que jamás pudo haber imaginado tan frío desenlace. Reafirmó que Juan Almeida siempre trató a su hijo “como si fuera su padre”. “El hijo mío siempre lo que quería era estar con ellos. Me decía: ‘Papá, lléveme con mi viejo’”, relató con la voz entrecortada.

Mientras las autoridades investigan el crimen, la familia de Jesús espera por las respuestas que puedan al menos aclarar la pregunta que más duele: “¿Por qué?”. “Lo que quiero saber es por qué a ellos los libraron, a los dos adultos, y a mi nene siendo menor, (no)”, puntualizó Tenislao.

Los secuestradores pedían $80,000 a los familiares del dueño del negocio para liberar al octagenario y los dos jóvenes que andaban con él.

/ Nuevas imágenes divulgadas por el FBI sobre personas vinculadas con el secuestro y posterior asesinato de un joven en Guaynabo. (FBI)

En la captura de un vídeo de seguridad se observan a cinco hombres. (Fotocaptura)

El FBI pide a la ciudadanía que si tiene información sobre estas personas que la compartan. (FBI)

"Le pedimos al público que mire bien las imágenes”, indicó el FBI en un comunicado de prensa. (FBI)

De tener alguna información puede llamar al 787-987-6500. (FBI)

También puedes dejar una confidencia en línea a través de tips.fbi.gov. (FBI)

El secuestro se reportó a las 11:40 de la noche del sábado 30 de octubre, en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras. (FBI)