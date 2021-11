Alexander Capó Trujillo, conocido en la calle con el apodo de Alex Trujillo, recibió ayer, martes, el privilegio de libertad bajo palabra tras cumplir 15 años de una condena federal reducida de 16.5 años por narcotráfico, y una sentencia estatal de 35 años por asesinato en segundo grado (servidas de manera concurrente).

De cumplir con las estrictas estipulaciones de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Capó Trujillo cumpliría el término de su sentencia supervisada el 10 de enero de 2024, por lo que se convertiría en un ciudadano al que le aplicarían todos los derechos correspondientes.

Señalado por agencias de ley y orden federales, estatales y municipales como una figura importante en el trasiego de cocaína y cocaína crack en la zona metropolitana, Capó Carrillo, supuestamente, administraba puntos en los residenciales Manuel A. Pérez, Nemesio R. Canales y Covadonga desde, al menos, 1996.

En el punto máximo del poder que acumuló, se le atribuyó tener el control de la distribución y venta de drogas ilícitas en múltiples residenciales de San Juan y Carolina. Con apenas 16 años, vivió el asesinato de su hermano de 21 años Polanski Capó, ocurrido el 21 de mayo de 2000. En una de las vueltas que da la vida, tras ser trasladado a una prisión en Georgia, Capó Carrillo se topó con el hombre sentenciado por la muerte de su hermano. Supuestamente, lo perdonó por el crimen y le pidió perdón si, en alguna ocasión, atentó contra su vida.

PUBLICIDAD

Capó Carrillo era sospechoso de, al menos, una docena o más de asesinatos.

A los 19 o 20 años ya era señalado por el Negociado de la Policía como el autor de múltiples asesinatos, fuese por su propia mano o mediante encargos. Al sentir la presión tanto de la Uniformada como de agencias federales, y tras ser colocado en la lista de los más buscados, Capó Carrillo se fue a la huída y evadió ser arrestado por más de seis años. Contra el joven ya pesaba una orden de arresto de la Agencia federal Antidrogas (DEA, en inglés) emitida en abril de 2003.

En julio de ese mismo año, Capó Carrillo y otras 27 personas fueron imputadas como parte del pliego acusatorio entregado por un gran jurado federal. Los cargos imputados fueron conspiración con la intención de distribuir y la distribución de sustancias controladas en o cerca de escuelas y residenciales desde junio de 2001 hasta el 13 de marzo de 2003; conspiración para portar, utilizar y poseer armas de fuego; posesión de un arma de fuego en una zona escolar; posesión de un arma de asalto semiautomática; y por otra violaciones relacionadas al trasiego de drogas.

Uno de los casos señalados como de la autoría de Capó Carrillo fue el asesinato de José “Coquito” López Rosario con quien, supuestamente, luchaba por el control del trasiego de drogas en el área metropolitana. López Rosario, supuesto capo de Carolina, fue baleado el 22 de julio de 2006 y falleció el 28 del mismo mes. La muerte de López Rosario también salpicó al Partido Nuevo Progresista (PNP), pues el presunto narcotraficante fue amigo del exsenador Héctor Martínez Maldonado

PUBLICIDAD

No fue hasta el 4 de diciembre de 2006 que Capó Carrillo fue avistado y arrestado en el municipio de Trujillo Alto tras participar en una supuesta reunión en el residencial Covadonga. La intervención no fue fácil, pues el equipo especial de la Uniformada a cargo de su arresto recibió disparos al entrar al residencial. No obstante, los oficiales finalmente capturaron a Capó Carrillo en un apartamento del complejo de vivienda pública, donde intentó esconderse debajo de una cama.

Tras ser entregado a las autoridades federales, ya las 26 otras personas imputadas en el pliego acusatorio del 2003 ya se habían declarado culpables o juzgadas y encontradas culpables. Capó Carrillo solicitó un juicio por jurado, y entre la gran cantidad de mociones sometidas por sus abogados se incluyeron una solicitud de cambio de sede entregada el 9 de febrero de 2007 por entender que la intensa cobertura mediática del caso no le permitiría a su cliente tener un juicio justo o miembros del jurado no prejuiciados. Dicha moción fue denegada por el juez federal José A. Fusté el 12 de febrero de 2007.

Ese mismo día, la defensa sometió un recurso en el que solicitó que se le asignara el caso a otro juez de distrito por entender que, pese a no tener un récord criminal como juvenil ni como adulto, el juez Fusté estaba prejuiciado en contra de Capó Carrillo por, supuestamente, prejuzgarlo como culpable de, al menos un crimen. El magistrado Fusté denegó la solicitud el 23 de febrero.

PUBLICIDAD

En última instancia, Capó Carrillo y los fiscales federales llegaron a un acuerdo en el que se declaró culpable del primer cargo (conspiración con la intención de distribuir y la distribución de sustancias controladas en o cerca de escuelas y residenciales). La moción que avisó sobre la intención de declararse culpable se sometió el 28 de febrero de 2007, y el acuerdo de culpabilidad se radicó el 5 de marzo.

Bajo el acuerdo, Capó Carrillo se declaró culpable de distribuir cinco kilogramos de cocaína, 50 gramos de crack y un kilogramo o más de heroína dentro de 1,000 pies de distancia del residencial Nemesio R. Canales y escuelas públicas cerca del residencial. Bajo el acuerdo, Capó Carrillo se expondría a una sentencia mínima de 10 años en prisión y cinco años de libertad supervisada, más el pago de multas que podían ascender a un máximo de $4 millones.

El 25 de junio de 2007, el magistrado Fusté sentenció a Capó Carrillo a cumplir 20 años en prisión (240 meses), un término de libertad supervisada de 10 años y pagar una multa de $20,000.

No obstante, el 23 de febrero de 2009, la defensa de Capó Carrillo sometió una solicitud de modificación de sentencia amparado en las enmiendas a las guías de sentencia por parte del gobierno federal aprobadas en ese momento. El juez Fusté denegó la moción el 25 de agosto de 2009.

Capó Carrillo había comenzado los intentos de reducir su sentencia desde que las enmiendas fueron aprobadas en el 2009, cuando la Oficina de Probatoria indicó que era elegible.

PUBLICIDAD

La petición fue denegada por el tribunal en tres ocasiones, basado en la discreción que se le permite. Luego, el tribunal de apelaciones de Boston dejó sin efecto la última orden y ordenó que se revisara la petición nuevamente.

Para el 2019, Capó Carrillo solicitó, nuevamente, una reducción de su sentencia ante el Apelativo. Una revisión realizada por la jueza Silvia Carreño Coll encontró que Capó Carrillo podría ser elegible para dicha reducción. En última instancia, el entonces juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Gustavo Gelpí, redujo la sentencia de Capó Carrillo a 200 meses (16.5 años).

Durante todo el proceso judicial a nivel federal, Capó Trujillo también enfrentaba cargos por asesinato a nivel federal que, en conjunto, lo expondrían a cumplir unos 200 años de cárcel. Sin embargo, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para declararse culpable por el asesinato de Alexis Rivera Feliciano que ocurrió el 7 de enero de 2003.

Capó Carrillo se declaró culpable a cambio de reducir el cargo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. No obstante, los otros cargos por violaciones a la Ley de Armas se quedaron intactos. En última instancia, Capó Carrillo fue sentenciado, el 9 de diciembre de 2013, a nivel estatal a cumplir 35 años de cárcel, pero concurrentes con la sentencia de 20 años a nivel federal que luego fue reducida a 16.5 años.

Capó Carrillo fue trasladado desde una prisión en Georgia a Puerto Rico el 24 de febrero de este año. Pero, para el 2016 ya había sometido una solicitud de libertad bajo palabra ante la Junta, la cual fue concedida ayer, martes. Durante su estadía en prisión, Capó Carrillo obtuvo su diploma de cuarto año de escuela superior y, según reveló en varias entrevistas, se convirtió al cristianismo.

PUBLICIDAD

También enviaba cartas a la juventud y exmaestras de la escuela cercana al residencial Manuel A. Pérez alentando a los jóvenes a no sucumbir al narcotráfico. Tras salir de la cárcel, indicó que trabajaría en una iglesia.