Reportan accidente de carácter fatal en Dorado

Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó en la mañana de este viernes en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-693, en el municipio de Dorado, confirmó el Negociado de la Policía, que investiga los hechos.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre el accidente. En consecuencia, una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas.

Testigos en la escena alegaron a la Uniformada que el conductor de un vehículo Maserati Levate Luxury, color gris del año 2017, transitaba por la carretera 693, en dirección de Dorado hacia Vega alta, y no guardó distancia.

La Policía indicó que, “por tal descuido”, el conductor impactó con el parachoques a un vehículo Toyota Corolla, color gris, del año 2024, quien a su vez impactó a una guagua Kia Seltos, que transitaba en dirección contraria.

Debido al accidente, la pasajera del vehículo Toyota Corolla murió en el acto. Al momento, las personas involucradas en el accidente no han sido identificadas.

El agente Diego Rivera, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscritos a la División de Patrullas Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

El Municipio de Dorado confirmó en sus redes sociales que la carretera PR-693 se encuentra cerrada en ambas direcciones a la altura de Dorado Beach.