8 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente de carácter fatal en Dorado

La Policía investiga los hechos

8 de agosto de 2025 - 11:57 AM

El caso es investigado por el distrito de Yabucoa debido a que se ha clasificado como un incidente desgraciado y no un accidente de tránsito. (GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó en la mañana de este viernes en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-693, en el municipio de Dorado, confirmó el Negociado de la Policía, que investiga los hechos.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre el accidente. En consecuencia, una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas.

Testigos en la escena alegaron a la Uniformada que el conductor de un vehículo Maserati Levate Luxury, color gris del año 2017, transitaba por la carretera 693, en dirección de Dorado hacia Vega alta, y no guardó distancia.

La Policía indicó que, “por tal descuido”, el conductor impactó con el parachoques a un vehículo Toyota Corolla, color gris, del año 2024, quien a su vez impactó a una guagua Kia Seltos, que transitaba en dirección contraria.

Debido al accidente, la pasajera del vehículo Toyota Corolla murió en el acto. Al momento, las personas involucradas en el accidente no han sido identificadas.

El agente Diego Rivera, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscritos a la División de Patrullas Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

El Municipio de Dorado confirmó en sus redes sociales que la carretera PR-693 se encuentra cerrada en ambas direcciones a la altura de Dorado Beach.

“Recomendamos a los conductores utilizar rutas alternas por la avenida Efrón vía Higuillar para facilitar el flujo vehicular y evitar retrasos”, se indicó.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
