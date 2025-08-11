Opinión
11 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a un hombre que cayó por un barranco en Utuado

Varias agencias atendieron la emergencia ocurrida anoche en la carretera 611 de barrio Sabana Grande

11 de agosto de 2025 - 10:26 AM

El hombre recibió asistencia médica en el lugar por paramédicos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue rescatado tras caer por un barranco la noche del domingo en la carretera 611 del barrio Sabana Grande de Utuado.

El informe preliminar de la Policía indica que el hombre de 81 años caminaba por el lugar cuando cayó.

Personal de la Oficina para el Manejo de Emergencias de Utuado, junto a agentes de la Policía, Obras Públicas Municipal y Cuerpo de Bomberos estuvieron a cargo del rescate, el que se logró de manera segura.

El hombre recibió asistencia médica en el lugar por paramédicos. Este se negó a ser transportado a una institución médica para más evaluaciones.

Redacción El Nuevo Día
