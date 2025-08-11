Rescatan a un hombre que cayó por un barranco en Utuado

Un hombre fue rescatado tras caer por un barranco la noche del domingo en la carretera 611 del barrio Sabana Grande de Utuado.

El informe preliminar de la Policía indica que el hombre de 81 años caminaba por el lugar cuando cayó.

Personal de la Oficina para el Manejo de Emergencias de Utuado, junto a agentes de la Policía, Obras Públicas Municipal y Cuerpo de Bomberos estuvieron a cargo del rescate, el que se logró de manera segura.