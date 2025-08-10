Rescatan a varias personas de vehículo que cayó en un enorme socavón en Utuado

Personal de Manejo de Emergencias de Utuado rescató este domingo a los ocupantes de un vehículo que cayó en un enorme socavón en el barrio Caguana, de ese municipio.

De acuerdo con la Oficina de Manejo Municipal de Emergencias, la situación se reportó después del mediodía, en el kilómetro 58.3 de la PR-111.

El director de la dependencia, Arsenio Vélez, explicó a El Nuevo Día que el hueco fue causado por el agua potable que salió de la rotura de un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“El vehículo cayó dentro del socavón. Había tres personas, incluyendo una menor. Se pudieron sacar y están fuera de peligro”, expresó Vélez. “El vehículo también fue removido”.

El funcionario señaló que el incidente les tomó por sorpresa debido a que no se habían reportado indicios de que algo pasaba con la carretera.