10 de agosto de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a varias personas de vehículo que cayó en un enorme socavón en Utuado

Entre los perjudicados había una menor de edad, según personal de Manejo de Emergencias

10 de agosto de 2025 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hueco fue causado por el agua potable que salió de la rotura de un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal de Manejo de Emergencias de Utuado rescató este domingo a los ocupantes de un vehículo que cayó en un enorme socavón en el barrio Caguana, de ese municipio.

De acuerdo con la Oficina de Manejo Municipal de Emergencias, la situación se reportó después del mediodía, en el kilómetro 58.3 de la PR-111.

El director de la dependencia, Arsenio Vélez, explicó a El Nuevo Día que el hueco fue causado por el agua potable que salió de la rotura de un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid06nEN7KB5xfB1bJSmYJ1S5DiHztG8yVsmmJTbLcBDC3EnU53AxyXn77vCdVhVRGSHl%26id%3D100064423912654&show_text=true&width=500″ width=“500″ height=“825″ style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0″ allowfullscreen=“true” allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

“El vehículo cayó dentro del socavón. Había tres personas, incluyendo una menor. Se pudieron sacar y están fuera de peligro”, expresó Vélez. “El vehículo también fue removido”.

El funcionario señaló que el incidente les tomó por sorpresa debido a que no se habían reportado indicios de que algo pasaba con la carretera.

El tramo permanecerá cerrado hasta que personal de la AAA y la Autoridad de Carreteras lleven a cabo las reparaciones.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
