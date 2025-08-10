Opinión
10 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan incendio en concesionario de autos en San Germán

Los hechos se reportaron a eso de las 12:17 a.m. del domingo

10 de agosto de 2025 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bomberos de Hormigueros, junto con unidades de de San Germán y Sabana Grande, lograron extinguir el fuego. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en que se originó un incendio en un concesionario de autos en la madrugada de este domingo en San Germán.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:17 a.m., en el establecimiento “Car Auto Sales”, ubicado en la PR-2 Km 171.5.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que, de acuerdo con la investigación preliminar, al menos 10 vehículos “resultaron con daños a causa del incendio”.

Bomberos de Hormigueros, junto con unidades de de San Germán y Sabana Grande, lograron extinguir el fuego.

La investigación del origen del siniestro quedó en manos del agente Harold Aponte, de la División de Explosivos de la Policía y el teniente William Quintana, “fire marshall” del Negociado de Bomberos.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
