Investigan incendio en concesionario de autos en San Germán
Los hechos se reportaron a eso de las 12:17 a.m. del domingo
10 de agosto de 2025 - 12:11 PM
Las autoridades investigan las circunstancias en que se originó un incendio en un concesionario de autos en la madrugada de este domingo en San Germán.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:17 a.m., en el establecimiento “Car Auto Sales”, ubicado en la PR-2 Km 171.5.
En un comunicado de prensa, la Policía indicó que, de acuerdo con la investigación preliminar, al menos 10 vehículos “resultaron con daños a causa del incendio”.
Bomberos de Hormigueros, junto con unidades de de San Germán y Sabana Grande, lograron extinguir el fuego.
La investigación del origen del siniestro quedó en manos del agente Harold Aponte, de la División de Explosivos de la Policía y el teniente William Quintana, “fire marshall” del Negociado de Bomberos.
