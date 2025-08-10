Investigan incendio en concesionario de autos en San Germán

Las autoridades investigan las circunstancias en que se originó un incendio en un concesionario de autos en la madrugada de este domingo en San Germán.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:17 a.m., en el establecimiento “Car Auto Sales”, ubicado en la PR-2 Km 171.5.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que, de acuerdo con la investigación preliminar, al menos 10 vehículos “resultaron con daños a causa del incendio”.

Bomberos de Hormigueros, junto con unidades de de San Germán y Sabana Grande, lograron extinguir el fuego.