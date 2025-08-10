Muere atropellado un peatón en Juncos
El hombre tenía unos 60 años y fue impactado por un auto cuando salía de un negocio
10 de agosto de 2025 - 11:16 AM
Un peatón falleció tras ser atropellado por un vehículo en la madrugada de este domingo en Juncos, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:53 a.m., frente a un negocio ubicado en la PR-31.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, el peatón, de aproximadamente 60 años, salía del “establecimiento y se disponía a cruzar la vía en una zona no designada para el cruce peatonal, sin tomar las debidas precauciones de seguridad”, cuando “fue impactado por un vehículo Suzuki SX4, color gris claro, conducido por un hombre de 47 años, quien se detuvo en la escena”.
“El peatón resultó con múltiples traumas en su cuerpo. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) local, donde el médico de turno certificó su muerte”, apuntó el informe policíaco.
El agente Nomar Colón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Dalinés Hernández, se hicieron cargo de la investigación.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 154 muertes en incidentes de tránsito, 37 menos que los 191 registrados a la misma fecha en el 2024.
