Muere atropellado un peatón en Juncos

Un peatón falleció tras ser atropellado por un vehículo en la madrugada de este domingo en Juncos, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:53 a.m., frente a un negocio ubicado en la PR-31.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, el peatón, de aproximadamente 60 años, salía del “establecimiento y se disponía a cruzar la vía en una zona no designada para el cruce peatonal, sin tomar las debidas precauciones de seguridad”, cuando “fue impactado por un vehículo Suzuki SX4, color gris claro, conducido por un hombre de 47 años, quien se detuvo en la escena”.

“El peatón resultó con múltiples traumas en su cuerpo. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) local, donde el médico de turno certificó su muerte”, apuntó el informe policíaco.

El agente Nomar Colón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Dalinés Hernández, se hicieron cargo de la investigación.