Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere atropellado un peatón en Juncos

El hombre tenía unos 60 años y fue impactado por un auto cuando salía de un negocio

10 de agosto de 2025 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Nomar Colón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Dalinés Hernández, se hicieron cargo de la investigación. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció tras ser atropellado por un vehículo en la madrugada de este domingo en Juncos, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:53 a.m., frente a un negocio ubicado en la PR-31.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, el peatón, de aproximadamente 60 años, salía del “establecimiento y se disponía a cruzar la vía en una zona no designada para el cruce peatonal, sin tomar las debidas precauciones de seguridad”, cuando “fue impactado por un vehículo Suzuki SX4, color gris claro, conducido por un hombre de 47 años, quien se detuvo en la escena”.

“El peatón resultó con múltiples traumas en su cuerpo. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) local, donde el médico de turno certificó su muerte”, apuntó el informe policíaco.

El agente Nomar Colón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Dalinés Hernández, se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 154 muertes en incidentes de tránsito, 37 menos que los 191 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsJuncos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: