Hieren de bala a una mujer en un motel de Caguas
La víctima fue transportada a un hospital en horas de la madrugada
10 de agosto de 2025 - 6:41 AM
10 de agosto de 2025 - 6:41 AM
Una mujer fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo en Caguas.
Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 2:00 de la madrugada, luego de que la mujer llegara con heridas a un hospital.
De la investigación inicial, los oficiales conocieron que la víctima resultó herida en hechos ocurridos en el motel Villa Arcoiris, ubicado en la carretera PR-1.
De inmediato no se precisó la condición de la víctima y si ya habían detenido a alguna persona relacionado a este caso.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: