Hieren de bala a una mujer en un motel de Caguas

Una mujer fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo en Caguas.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 2:00 de la madrugada, luego de que la mujer llegara con heridas a un hospital.

De la investigación inicial, los oficiales conocieron que la víctima resultó herida en hechos ocurridos en el motel Villa Arcoiris, ubicado en la carretera PR-1.