Un hombre muere baleado frente a un negocio en el Viejo San Juan

Dos hombres fallecieron a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en casos separados en el Viejo San Juan y Río Piedras.

El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 4:13 a.m., frente a un negocio ubicado en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron las unidades, encontraron que un hombre fue transportado a un hospital por las heridas.

Posteriormente, los oficiales recibieron información que fueron tres los hombres afectados en el tiroteo y que uno de ellos falleció mientras recibía asistencia en el Centro Médico de Río Piedras.

Por otro lado, en un caso separado, la Policía reportó un asesinato a eso de las 4:44 de la madrugada, en la calle Ramón B. López, intersección calle Ramón Elvira, en Río Piedras.

Tras recibir una llamada al 9-1-1 que avisó sobre detonaciones en el lugar, una unidad de la Uniformada encontró el cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento con heridas de bala.