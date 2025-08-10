Un hombre muere baleado frente a un negocio en el Viejo San Juan
En un caso separado, la Policía reportó el asesinato de un hombre en Río Piedras
10 de agosto de 2025 - 6:27 AM
10 de agosto de 2025 - 6:27 AM
Dos hombres fallecieron a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en casos separados en el Viejo San Juan y Río Piedras.
El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 4:13 a.m., frente a un negocio ubicado en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron las unidades, encontraron que un hombre fue transportado a un hospital por las heridas.
Posteriormente, los oficiales recibieron información que fueron tres los hombres afectados en el tiroteo y que uno de ellos falleció mientras recibía asistencia en el Centro Médico de Río Piedras.
Por otro lado, en un caso separado, la Policía reportó un asesinato a eso de las 4:44 de la madrugada, en la calle Ramón B. López, intersección calle Ramón Elvira, en Río Piedras.
Tras recibir una llamada al 9-1-1 que avisó sobre detonaciones en el lugar, una unidad de la Uniformada encontró el cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento con heridas de bala.
Las víctimas de ambos incidentes no han sido identificadas públicamente hasta el momento. El Cuerpo de Investigaciones Criminales se hizo cargo de la investigación de ambos casos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: