10 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un hombre muere baleado frente a un negocio en el Viejo San Juan

En un caso separado, la Policía reportó el asesinato de un hombre en Río Piedras

10 de agosto de 2025 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales se hizo cargo de la investigación de ambos casos. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fallecieron a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en casos separados en el Viejo San Juan y Río Piedras.

El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 4:13 a.m., frente a un negocio ubicado en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron las unidades, encontraron que un hombre fue transportado a un hospital por las heridas.

Posteriormente, los oficiales recibieron información que fueron tres los hombres afectados en el tiroteo y que uno de ellos falleció mientras recibía asistencia en el Centro Médico de Río Piedras.

Por otro lado, en un caso separado, la Policía reportó un asesinato a eso de las 4:44 de la madrugada, en la calle Ramón B. López, intersección calle Ramón Elvira, en Río Piedras.

Tras recibir una llamada al 9-1-1 que avisó sobre detonaciones en el lugar, una unidad de la Uniformada encontró el cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento con heridas de bala.

Las víctimas de ambos incidentes no han sido identificadas públicamente hasta el momento. El Cuerpo de Investigaciones Criminales se hizo cargo de la investigación de ambos casos.

Policía de Puerto RicoAsesinatosViejo San JuanRío PiedrasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
