Violenta racha: tres carjackings en menos de dos horas en Bayamón y Cataño

Agentes de la Policía investigan tres carjackings perpetrados en menos de dos horas en los municipios de Bayamón y Cataño.

Según la Uniformada, el primer caso ocurrió a la 1:30 a.m. en el barrio Dajaos, en Bayamón. La perjudicada informó a las autoridades que se encontraba con su pareja en el interior de su Toyota Camry blanco, del año 2008, con la tablilla HES-296, cuando varios individuos se les acercaron.

Los sujetos, quienes portaban armas de fuego, habrían agredido a la mujer en su rostro, despojándola de un celular, llaves de una residencia y el vehículo antes descrito.

“A su pareja, lo despojaron de su celular y $30 en efectivo mientras le apuntaban con armas de fuego”, detalla el informe.

Una hora después, otro carjacking fue reportado en Bayamón, pero esta vez en la urbanización Villas de Buena Vista.

La Policía indicó que, en este caso, el perjudicado transitaba en su Chevrolet Cruze blanco, de 2017, con la tablilla IVD-571, cuando, al detenerse para ceder el paso, tres individuos se le acercaron.

El hombre indicó que los asaltantes estaban encapuchados, vestidos color negro, y portaban armas de fuego.

“Mediante amenaza e intimidación lo despojaron del auto antes descrito, luego se marcharon del lugar con el auto robado”, sostuvo la Uniformada.

Posteriormente, a las 3:20 a.m., una mujer de 20 años fue víctima de un carjacking en la entrada de la urbanización Mansiones de Cataño.

Mientras se encontraba detenida en el mencionado lugar, tres sujetos se desmontaron de un auto. Según la perjudicada, había un cuarto hombre en el vehículo, el conductor.

Según la Uniformada, uno de ellos la amenazó mientras le apuntaba con un arma de fuego y la despojó de su Ford Fiesta blanco, de 2013, con tablilla IDP-616.