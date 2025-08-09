Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece hombre que resultó herido de bala a finales de julio en Vega Baja

La Policía informó que Jaime Luis Rivera Rivera, de 60 años, murió el 29 de julio a causa de las heridas recibidas

9 de agosto de 2025 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
El agente John Crespo adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, junto a la fiscal Liz López, tienen a su cargo la investigación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía informó este sábado que un hombre que permanecía en condición crítica tras ser baleado el 26 de julio falleció tres días después del incidente.

RELACIONADAS

Según la Uniformada, el día de los hechos, Jaime Luis Rivera Rivera, de 60 años, resultó herido de bala en su rostro en un incidente registrado en el sector La Trocha, en la PR-674, en Vega Baja.

De acuerdo con el informe policíaco, tras el tiroteo, Rivera Rivera sufrió muerte cerebral. Posteriormente, falleció el 29 de julio.

Debido al fallecimiento, el caso policíaco se reclasificó de agresión grave a muerte violenta, confirmó la Policía.

El agente John Crespo, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto a la fiscal Liz López, investigan los hechos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaAsesinatosHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: