Fallece hombre que resultó herido de bala a finales de julio en Vega Baja

La Policía informó que Jaime Luis Rivera Rivera, de 60 años, murió el 29 de julio a causa de las heridas recibidas
9 de agosto de 2025 - 10:57 AM
La Policía informó este sábado que un hombre que permanecía en condición crítica tras ser baleado el 26 de julio falleció tres días después del incidente.
Según la Uniformada, el día de los hechos, Jaime Luis Rivera Rivera, de 60 años, resultó herido de bala en su rostro en un incidente registrado en el sector La Trocha, en la PR-674, en Vega Baja.
De acuerdo con el informe policíaco, tras el tiroteo, Rivera Rivera sufrió muerte cerebral. Posteriormente, falleció el 29 de julio.
Debido al fallecimiento, el caso policíaco se reclasificó de agresión grave a muerte violenta, confirmó la Policía.
El agente John Crespo, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto a la fiscal Liz López, investigan los hechos.
