Fallece hombre que resultó herido de bala a finales de julio en Vega Baja

La Policía informó este sábado que un hombre que permanecía en condición crítica tras ser baleado el 26 de julio falleció tres días después del incidente.

Según la Uniformada, el día de los hechos, Jaime Luis Rivera Rivera, de 60 años, resultó herido de bala en su rostro en un incidente registrado en el sector La Trocha, en la PR-674, en Vega Baja.

De acuerdo con el informe policíaco, tras el tiroteo, Rivera Rivera sufrió muerte cerebral. Posteriormente, falleció el 29 de julio.

Debido al fallecimiento, el caso policíaco se reclasificó de agresión grave a muerte violenta, confirmó la Policía.