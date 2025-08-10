Fallece conductor tras accidente vehicular en Juncos

La Policía informó que un hombre falleció en un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este domingo en la carretera PR-198, del barrio Ceiba Sur, en Juncos.

La Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, un hombre - que al momento no ha sido identificado - conducía una guagua Toyota Tundra negra “cuando perdió el control y dominio del volante, impactando un árbol”.

“Como resultado del impacto, sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar”, apuntó.

La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, junto con el fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.