Fallece conductor tras accidente vehicular en Juncos
Oficiales de la Uniformada entienden que el conductor perdió el control del vehículo
10 de agosto de 2025 - 9:30 AM
La Policía informó que un hombre falleció en un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este domingo en la carretera PR-198, del barrio Ceiba Sur, en Juncos.
La Uniformada indicó que, según la investigación preliminar, un hombre - que al momento no ha sido identificado - conducía una guagua Toyota Tundra negra “cuando perdió el control y dominio del volante, impactando un árbol”.
“Como resultado del impacto, sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar”, apuntó.
La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, junto con el fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 154 muertes en incidentes de tránsito, 37 menos que los 191 registrados a la misma fecha en el 2024.
