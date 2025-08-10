¡Dos casos más! Denuncian fraude con taquillas para concierto de Bad Bunny

Las denuncias por ventas fraudulentas de taquillas para el concierto de Bad Bunny aumentaron este fin de semana con dos nuevos casos reportados a las autoridades en Isla Verde y Hato Rey.

En un comunicado de prensa, la Policía informó que agentes adscritos al precinto turístico de Isla Verde recibieron una querella ayer, sábado 9 de agosto, a las 7:42 p.m., en el Hotel Embassy Suites que ubica en esa zona.

Agregó que el querellante manifestó que, mediante la red social Facebook, pagó por boletos para el mencionado evento.

“De acuerdo al perjudicado, este realizó los pagos a través por ATH Móvil por un total de $350. Sin embargo, luego de las transacciones, el alegado vendedor ahora no contesta y el teléfono aparece desconectado por lo que entiende fue víctima de un timo”, indica el comunicado policíaco.

Por otro lado, minutos antes, a eso de las 7:37 p.m. del sábado, oficiales de la Policía Municipal de San Juan atendieron la radicación de otra querella similar en la Avenida Arterial B, en Hato Rey.

“En este caso, la perjudicada informó que compró dos taquillas para el concierto de Bad Bunny, por la cantidad de $969.89, el 13 de julio de 2025”, expuso el informe.

“Según la querellante, la compra la realizó mediante la aplicación llamada VIAGOGO con un tal Navin Patrick, y con el número de orden 617622645”, añadió.