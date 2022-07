Joshua Manuelle Sánchez Caraballo, el hombre sospechoso de secuestrar a la joven de 18 años Coralis M. Serrano Delgado, se entregó hoy, sábado, al llegar, en compañía de un abogado, a la Comandancia de Caguas, donde agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) lo detuvieron.

Personal del CIC de Caguas confirmó a El Nuevo Día que Sánchez Caraballo se entregó como parte de las negociaciones entabladas desde la noche de ayer, viernes, por el licenciado Eduardo González, explicó el teniente Harry Solivan Díaz , subdirector del CIC de Caguas, más temprano en el día. Sánchez Caraballo se entregó cerca de las 5:15 de la tarde.

La oficina del CIC añadió que agentes comenzaron el proceso de entrevista de Sánchez Caraballo como parte de la investigación sobre las circunstancias que llevaron al secuestro de Serrano Delgado el jueves de un parque en Gurabo.

No obstante, la Fiscalía de Caguas determinó, de momento, no radicar cargos contra Sánchez Caraballo puesto que, según Solivan Díaz, no cuentan con evidencia suficiente y porque Serrano Delgado se ha negado a cooperar con las autoridades.

“Nosotros en la Policía hemos realizado la investigación correspondiente. Los hallazgos fueron consultados con la fiscal Rocío García, quien -por el momento- no va a radicar cargos contra el joven Joshua Manuelle Sánchez Caraballo, ya que la perjudicada no ha sido cooperadora”, señaló, más temprano, el teniente en entrevista telefónica.

“No obstante, nosotros continuamos la investigación. Este muchacho sigue siendo de interés para nosotros y seguimos recopilando evidencia tanto digital como científica, para ver si tenemos la posibilidad de radicarle cargos aún sin la cooperación de la joven”, añadió.

Serrano Delgado fue reportada como desaparecida por su madre en la noche del pasado jueves luego de que esta última vio el momento en que Sánchez Caraballo, supuestamente, la obligó a montarse en su vehículo bajo amenaza con un arma de fuego.

El director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales de la Policía, el comandante Gerardo Oliver Franco, mencionó ayer en entrevista con este diario que la pesquisa inicial del secuestro tenía como detalles puntuales la separación entre Serrano Delgado y su presunto agresor. El oficial reveló que, según la investigación, la separación de la pareja se dio, en parte, luego de que la joven fue víctima de un patrón de violencia de género por parte de Sánchez Caraballo.

Sin embargo, la joven nunca se querelló ante la Policía para denunciar dicha violencia.

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.

Además, Oliver Franco contó que el secuestro se dio en un parque de Hato Nuevo, en Gurabo, hasta donde, supuestamente, el agresor citó a la víctima con la justificación de entregarle unas pertenencias.

“Pero el sujeto sacó un arma de fuego y la obligó a que se montara en el vehículo que conducía. La madre de la víctima realizó la querella ante la Policía y, en ese momento, identificó al posible sospechoso como Sánchez Caraballo”, explicó el comandante.

Joshua Manuelle Sánchez Caraballo es buscado por la Policía en relación al secuestro de su expareja, Coralis Serrano. (Suministrada)

Solivan Díaz confirmó que el hombre no tiene ningún arma de fuego registrada bajo su nombre.

El reporte de la madre provocó que se activara la Alerta Rosa, un mecanismo utilizado por las autoridades para enviar mensajes de alerta a la población con el que piden la cooperación para dar con el paradero de cualquier mujer mayor de 18 años cuando existen motivos para pensar que corre peligro.

La alerta se activó a eso de las 11:30 a.m. de ayer, viernes, y pasado el mediodía la joven fue llevada por otra mujer hasta la Comandancia de la Policía en Caguas. Serrano Delgado fue recibida por oficiales quienes informaron que llegó con evidencia de golpes y hematomas en su rostro y en otras partes de su cuerpo, por lo que fue atendida en una institución hospitalaria.

Solivan Díaz indicó que entrevistaron a la perjudicada para conocer la procedencia de los golpes, pero no obtuvieron respuestas de su parte.

Sin embargo, aseguró que pudieron corroborar que los golpes que recibió la joven fueron propinados por Sánchez Caraballo.

“De unas entrevistas que nosotros realizamos a otras personas, sí podemos determinar que esos moretones fueron producto de una agresión por parte de este joven (el sospechoso de haberla secuestrado)”, subrayó.

Indicó que los cargos a los que podría exponerse Sánchez Caraballo, quien tiene 23 años y reside en el residencial Turabo Heights, son por delitos de secuestro, violencia de género y violaciones a la Ley de Armas.

“Ante la falta de la cooperación de esta muchacha y de que tampoco tenemos a disposición los testigos que presenciaron esto (el presunto secuestro), nos vemos obligados en enfocarnos en buscar evidencia científica y sistemas de grabaciones que nos ayuden a determinar si, en efecto, eso ocurrió y que podamos presentar esa prueba”, sostuvo.

Expertas previamente consultadas por El Nuevo Día han recalcado la complejidad de los casos de violencia de género, al tiempo que enumeran las diversas razones por las que una víctima se niegue a testificar en contra de su agresor.

“Cuando un fiscal tiene un caso de violencia doméstica, siempre debe levantar la evidencia necesaria para que el caso se sostenga sin el testimonio de la víctima porque puede haber miles de razones para que esa mujer decida no ir a testificar”, señaló, por ejemplo, Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, al mencionar que existen presiones económicas, traumáticas o familiares que provocan que una víctima desista del proceso.

La licenciada Verónica Rivera Torres, por su parte, sostuvo que “debemos comprender que la violencia doméstica va más allá de una pareja que, en efecto, sí afecta a terceras personas, y que es un llamado para que haya herramientas de protección no solamente para las sobrevivientes, sino también para sus familiares y amistades”.

El teniente Solivan Díaz, entretanto, recalcó que para las autoridades es vital la ayuda de la ciudadanía en estos casos que no cuentan con el testimonio de la persona perjudicada, en aras de “buscarle algún tipo de ayuda y sacarla de ese patrón”.

Sobre la posibilidad de algún recurso para prestar vigilancia a la joven o si se emite una orden de protección, recordó que son elementos que tienen que ser solicitados por la víctima.

El teniente aseguró que, aún sin el testimonio de Serrano Delgado, la investigación de este caso es una prioridad para la Policía y no descartan que más pronto que tarde tengan nuevas pruebas con las que presenten los hechos ante el foro judicial.

“Hay que recordar que estos son unos delitos que tienen un tiempo de prescripción de varios años y en cualquier momento podríamos tener otra evidencia o la disposición de esta joven y se podría procesar (a Sánchez Caraballo)”, puntualizó.