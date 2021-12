Un joven de 25 años fue secuestrado ayer, jueves, en la tarde en la urbanización Monte Brisas 1 en Fajardo y 25 minutos después, la Policía acudió a otra escena donde halló un cuerpo calcinado cerca del vertedero del mismo municipio.

Actualmente, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de ese pueblo investiga si las dos escenas están relacionadas entre sí, confirmó la Oficina de Prensa de la comandancia de Fajardo.

El secuestrado fue identificado como Cristopher Serrano González, de 25 años, quien se encontraba hablando con otra persona frente a una residencia en la mencionada urbanización, cuando llegaron dos hombres portando armas de fuego y lo hirieron de bala.

Acto seguido, los individuos montan a Serrano González en un carro y se marcharon del lugar. Sobre este secuestro la Policía, de momento, no precisó más detalles.

Sin embargo, la Uniformada reportó que 25 minutos después del secuestro, una llamada alertó de un carro incendiado en la carretera PR-982, kilómetro 6.4, cerca del vertedero del pueblo.

La Policía y una unidad del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y tras extinguir el incendio encontraron un cuerpo calcinado en el baúl del automóvil.

De momento, el cadáver no ha sido identificado, por lo que no se precisó si se trata de Serrano González, quien poseía expediente criminal por sustancias controladas. No obstante, la Uniformada tampoco descarta que se trate de la misma víctima.

El cuerpo calcinado fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de identificación y autopsia.

Agentes adscritos al CIC de Fajardo y la fiscal Lenabel Alvarado se hicieron cargo de la investigación.