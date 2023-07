Carlos Aníbal Rosado Martínez, quien figura como el sospechoso principal de la Policía en el asesinato de un turista de 17 años en una playa de Isla Verde, era un empleado conocido y querido de Casa Cuba, según el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

“Él trabaja para la Casa Cuba, relacionado a las sillas de playa y las sombrillas”, aclaró López Figueroa en entrevista radial (WKAQ - 580 AM). Destacó que el club playero, que cuenta con cámaras de seguridad, ha colaborado con la pesquisa.

Rosado Martínez no tenía antecedentes criminales previo a esta situación, no obstante, el arma de fuego que presuntamente utilizó para dar muerte a Tommy Grace, de 17 años y turista de Maryland, era un arma ilegal para la que no poseía licencia de portación.

“Tenemos equipos de trabajo buscándolo… Visitamos la residencia, visitamos los familiares, estamos visitando diferentes sitios incluyendo otras personas que están directamente vinculadas a él”, detalló el comisionado.

El funcionario lamentó los sucesos que llevaron a este crimen, aseverando que “no solamente aquí se ve afectada la vida de los turistas, sino también la vida de ese joven. Son dos familias que sufren de la intolerancia, el coraje, la impaciencia que va por encima aparentemente de la razón”.

“Exhortamos a Carlos Aníbal que se entregue a las autoridades para que tenga su día en corte y allí se aclare todo el asunto… A la familia, que haga las gestiones para entregar a Carlos Aníbal que va a tener que enfrentar como quiera este proceso. Tenemos un grupo de trabajo en la búsqueda, en la residencia de los familiares. Con toda persona que tenga vínculo con él ahí vamos a buscar hasta tanto logremos el arresto”, añadió además López Figueroa.

Ante preocupaciones de que Rosado Martínez pudiese intentar huir del país, la Policía contactó tanto al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín como al aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla, al igual que se posicionaron a agentes en esas instalaciones.

En la tarde del sábado, un enfrentamiento entre Rosado Martínez y el grupo de turistas al que pertenecía Grace se tornó en una tragedia cuando el sospechoso desenfundó un arma y disparó contra el grupo. Como consecuencia de esto, Grace perdió la vida y otras dos personas fueron heridas en el incidente. Rosado Martínez, por su parte, se dio a la fuga y, al momento, continúa sin ser arrestado por estos sucesos.

La Policía exhortó a cualquier ciudadano que cuente con información sobre la ubicación de Rosado Martínez a que se comunique de manera confidencial al Sistema de Emergencias 9-1-1 o al 787-343-2020.