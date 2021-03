Antes de que fuera asesinada el pasado sábado, Jeannette Rodríguez Ramos, de 41 años, no solo era enfermera de profesión que trabajó en salas de emergencias, sino que era dueña del Hogar Adonai, en Moca, donde cuidada personas mayores.

“Era esta persona jovial que hacía que los empleados y los pacientes estuvieran bien para que estuvieran alegres. Les hacía gracias, maldades, cosa de que siempre estuvieran lo mejor posible y contentos”, contó una de las empleadas del hogar, Wanda Rodríguez, en entrevista televisiva (Televicentro).

“Daba el 200% por sus pacientes, por sus empleados”, agregó.

Por su parte, Noemí Ruiz, quien trabaja en el hogar, destacó que “era una persona excepcional”.

“Sé lo que es (trabajar con) un envejeciente por lo que aprendí de ella. Trabajó toda la vida en las salas de emergencias y todo el mundo la respetaba”, resaltó.

Según Ruiz, nunca supieron o notaron algún indicio de si atravesaba por alguna situación difícil con su pareja, identificado por la Policía como Heriel Elías Román Padín, de 37 años, alias “El Mecha”.

“Siempre fue una persona bien jovial y alegre”, indicó, por su parte, Ruiz a Telenoticias.

Rodríguez Ramos y Román Padín sostuvieron una relación de pareja durante “varios meses”, indicó el capitán Eduardo Rivera, jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región policiaca de Aguadilla.

Añadió que Román Padín había salido de prisión en noviembre pasado. “Había sido convicto. Estamos verificando, pero entendemos que cumplió por violencia de género y otros delitos”, dijo Rivera.

Descartó ofrecer más detalles sobre la relación de ambos porque son parte de la investigación en curso. Precisó que no han encontrado denuncias que haya presentado Rodríguez Ramos ni órdenes de protección emitidas a su favor.

Román Padín tiene expediente criminal por dos casos de Ley de Armas agravado y abuso conyugal en el 2015, además de robo agravado, apropiación ilegal agravado y violencia de género en el 2018.

La noche del crimen

Según la Policía, a eso de las 7:16 de la noche del sábado, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, avisó a las autoridades sobre una situación en la casa de Rodríguez Ramos, en el barrio Galateo, en Isabela.

De acuerdo con el informe policiaco, Román Padín “llegó a la residencia de la víctima y la atacó con un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas que le causaron la muerte”.

El hijo de la víctima, de 13 años, también resultó herido, aparentemente, cuando intentaba defender a su madre. El Departamento de la Familia informó ayer que el adolescente está en condición estable.

Cuando le informaron lo sucedido, Wanda Rodríguez quería pensar que “era un error de alguien, que no era ella”.

Para Ruiz, “¿por qué paso esto? Todo el mundo desconoce... A todos nos llegó como un baño de agua fría”.

En medio del incidente, Román Padín se infligió una herida profunda en una pierna, por lo que ha estado hospitalizado desde entonces.

Sin saber lo que sucedía, un vecino, Carlos Núñez, narró a Telenoticias cómo asistió a Román Padín cuando lo vio herido frente a la casa.

“Simplemente, escuché una gritería. Yo pensaba que era mi prima que le había pasado algo”, contó Núñez. “Salgo, cuando vengo, veo al muchacho en el piso, desangrándose y todo, pero no me percato lo que está pasando. Hablo con el vecino, que me regaló un suéter porque estaba botando sangre como loco, y se lo amarré en la pierna”.

¿Cuándo le radicarán cargos?

El director del CIC indicó que esperarán a que Román Padín sea dado de alta para radicarle cargos.

“Hemos estado en conversación con la fiscal Belinda Brignoni. Ya se ha levantado el expediente en fiscalía y estamos a la espera de que le den de alta para la radicación de cargos”, dijo Rivera, director del CIC de Aguadilla.

“Su condición no es grave. Tiene una herida en una pierna, pero no creo que vaya a salir hoy del hospital”, agregó.

En lo que va de este año, cinco mujeres y una menor de edad han sido asesinadas en Puerto Rico. De ese total, dos mujeres adultas han sido asesinadas en casos de violencia de género.