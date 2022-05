El comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), Jorge Sosa, indicó que el Festival Deportivo del segundo semestre universitario continúa en pie y bajo las medidas de seguridad que siempre han implementado tras reunirse este jueves con los comandantes del área de Ponce del Negociado de la Policía y de la Policía Municipal luego de recibir un documento del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) que contenía información, no corroborada, de una supuesta amenaza de seguridad al evento.

Sosa confirmó a El Nuevo Día que alguien les hizo llegar cerca del mediodía, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, una captura de una pantalla de computadora en la que se muestra el documento del FBI en el que menciona una posible amenaza a la vida. Las Justas de la LAI comenzaron hoy, jueves, en Ponce y se extenderán hasta el sábado, 7 de mayo.

Limary Cruz Rubio, portavoz de la Oficina del FBI para el Distrito de Puerto Rico, confirmó a El Nuevo Día que se trata de un documento real, pero enfatizó en que la información que contiene no ha sido corroborada.

“Ese documento es un documento de trabajo estándar. Nosotros recibimos, constantemente, cientos de amenazas, y lo que ocurre es cuando se recibe una amenaza que cae dentro de la categoría de una amenaza a la vida, seguimos nuestros protocolos que incluyen compartir la información de inmediato”, subrayó Cruz Rubio.

“Compartimos la información por entrar en la categoría de amenaza a la vida, pero no está corroborada. El público puede pensar que como se trata de un documento oficial, pues entonces piensan que debe ser cierto lo que dice. Pero no; simplemente recibimos la información, la compartimos con los oficiales de ley y orden concernidos y se elaboró un plan de trabajo, como se hace para todo evento multitudinario. Se manejó como se manejan todas las amenazas, se buscó la manera de corroborar la información y tratamos todas las amenazas a la vida con seriedad. Se desarrolló el plan de trabajo para evitar que, si a alguien se le ocurriese hacer algo así de absurdo, pues que no lo pueda hacer”, recalcó Cruz Rubio.

La portavoz del FBI en Puerto Rico añadió que la presencia de oficiales de ley y orden en Ponce es extremadamente alto.

“Nosotros siempre tenemos una presencia en eventos multitudinarios. Lo que pasa es que el público no necesariamente tiene que saberlo, pero en esta ocasión lo saben. Cualquier evento que se considere un evento multitudinario cuenta con la presencia de centro de operaciones del FBI, precisamente, para manejar posibles amenazas durante eventos de esta naturaleza, pues los eventos multitudinarios siempre reciben amenazas”, enfatizó Cruz Rubio.

Entretanto, Sosa dijo que en la reunión con efectivos de la Policía Estatal y Municipal, más el director regional de Manejo de Emergencias, celebrada a la 1:00 p.m., los oficiales le indicaron que estaban en comunicación con efectivos del FBI desde el pasado domingo y que realizaron las gestiones de inteligencia concernientes.

“Aunque se descarta, dentro de la investigación estatal y federal, que pudiera perpetrarse un acto de violencia, los componentes de ley y orden estarán activos, como en todas las ediciones anteriores del Festival Deportivo. Me explicaron los planes de seguridad y estamos seguros de que aquí no debe ocurrir un incidente en función del plan de seguridad elaborado. Como cuestión de hecho, ya las actividades se concentran en el estadio (Francisco) ‘Paquito’ Montaner y esto está súperprotegido aquí”, dijo Sosa.

Más temprano en la semana, el comisionado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, resaltó, mediante declaraciones escritas, que la Uniformada tendrá una presencia significativa en el evento, que se retomó luego de dos años en pausa debido a la pandemia de COVID-19.