“Tenemos el compromiso de impartir justicia”: autoridades buscan radicar “caso sólido” por accidente fatal en Mayagüez

“ Es bien triste. No hay nada que podamos hacer nosotros para devolverle la vida a esos tres jóvenes. Lo que sí es que tenemos el compromiso de impartir justicia. Independientemente fueran amigos y la familia tenga perdón en su corazón, hay que hacer justicia por esos tres jóvenes en el foro correspondiente que es el tribunal”, sostuvo.

“ Nosotros vamos a ir desde la Regla 6 (vista de determinación de causa para arresto) preparados. No vamos a exponer inmediatamente (toda la evidencia), pero como sabemos cuál es la defensa, queremos ir preparados desde el día uno... Si nosotros desde el día uno vamos preparados, probablemente, lo que va a querer buscar es un acuerdo, levantar las manos y declararlo culpable y le evitamos todo ese proceso tan doloroso de la familia para revivir ese momento tan triste de ese día”, concluyó.

“Conversé con mi cliente. Hemos hablado de los pormenores del accidente. No puedo dar muchos detalles de eso porque, evidentemente, eso forma parte de la estrategia de la defensa, pero me indicó que habían estado compartiendo en la casa de unas amigas y que, posteriormente, fue que ocurrió el accidente, en una curva ”, contestó.

El letrado añadió que su cliente le “explicó las razones por las que en un momento se perdió el control del vehículo y me indicó también las razones por las que se negó, inicialmente, a someterse a que se le hiciera una prueba de alcohol, que se le indicó que se le haría”. En ese aspecto, Colón Santiago mencionó que las razones le parecen justificadas, pero no ofreció más detalles.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre si su cliente le reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol, Colón Santiago respondió: “No, él me dice que se sentía bien para manejar. Inclusive, por lo que me manifiesta, no parece ser la cuestión de embriaguez la causa del accidente, sino otras consideraciones”.